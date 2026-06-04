Зеленский Москве: "Не будет Банковой? И что? По отношению к вам ничего не изменится"

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Государство-террорист россия в очередной раз начала угрожать ударами по Банковой, правительственному кварталу и "центрам принятия решений". В Кремле, похоже, до сих пор живут в феврале 2022 года и считают, что Украину можно напугать ракетами.

Ответ президента Украины Владимира Зеленского сегодня звучит просто и понятно:

"Не будет Банковой? То облегчения для вас не будет точно, а будет наоборот - ухудшение. Не будет этого кабинета — будет другой, нужно будет, будет в лесу. Не будет этого здания — будем работать из другого. Но уничтожение оккупантов не прекратится ни на день".

Зеленский фактически говорит Москве:

— Вы хотите бить по Киеву? Получайте удары по вашему военному потенциалу.

— Вы хотите разрушать наш правительственный квартал? Мы будем разрушать вашу военную логистику.

— Вы хотите оставить нас без кабинетов? Мы оставим вашу армию без горючего, складов и техники.

Верховный Главнокомандующий напоминает Кремлю очевидную вещь: Украина воюет не за стены и не за здания.

Украина воюет за свою землю, за своих людей, за своих детей, за свое будущее.

И если Москва думает, что после удара по Банковой украинская армия сложит оружие, то значит в Москве ничему так не научились за годы войны.

Наоборот.

Каждая новая угроза лишь добавляет мотивации, и придает больше ненависти по отношению к врагу.

Каждая ракета к нам означает больше наших дронов к ним.

Каждый удар по гражданским означает больше ударов по военным целям оккупантов.

Каждая попытка запугать Украину заканчивается тем, что Россия получит новые проблемы для своего топливно-энергетического комплекса, военной инфраструктуры и армии, логистической системы.

Главный сигнал Зеленского сегодня очень прост:

"Вы можете разрушить здание. Но вы не разрушите государство. Вы можете ударить по Банковой. Но не остановите нашу армию. Вы можете угрожать Киеву. Но каждый раз после этого война будет приходить ближе к тем, кто ее начал".

Похоже, в Кремле до сих пор не поняли главного:

Для Украины Банковая — это адрес.

А ненависть к оккупанту она везде от Донецка до Львова, от Сум до Одессы.

ДумайТе бациллы!