Превратили в металлолом: на Белгородском направлении пограничники уничтожили российскую пехоту. Видео

Украинские пограничники из подразделения СТРИКС провели боевую операцию на Белгородском направлении и уничтожили российскую пехоту вместе с техникой. Удары нанесли с помощью беспилотников и дистанционного минирования, операция состоялась во время выполнения плановых задач.

О результатах сообщили на официальной странице Харьковского ПКШР РУБпАК "СТРИКС" в Facebook. В подразделении отметили, что пилоты системно работают по целям и продолжают выполнять боевые задачи, добавив: "Работаем дальше".

Подразделение беспилотных систем действует как часть Государственной пограничной службы Украины. Его задача – сдерживать врага и лишать его возможностей для наступления. И, судя по обнародованным кадрам, работа ведется довольно плотно. В подразделении подчеркивают, что пытаются навязать противнику такие условия боя, которые он не сможет выдержать.

Иногда это выглядит как серия точечных ударов, иногда – как комплексная операция по разным направлениям. Но логика одна: не дать закрепиться и заставить отступать.

Потери противника

В результате действий украинских военных ликвидирована вражеская пехота, а также поражена мобильная огневая группа вместе с экипажем. Кроме того, уничтожены три транспортных средства противника.

Такие удары ограничивают маневренность российских сил и снижают их способность к организованному отходу. Фактически, как уточняют в подразделении, противник теряет и прикрытие, и возможность быстро перегруппироваться.

