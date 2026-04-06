Оккупанты устанавливают антенны на деревьях для связи и координации: в ВСУ показали, как уничтожают технику врага. Видео

Украинские защитники не прекращают уничтожать военную технику и другие важные средства оккупантов. Недавно целью наших бойцов стали антенны связи, которые враг устанавливает на деревьях.

В результате прицельного попадания, захватчики потеряли три такие передатчики сигнала. Кадры уничтожения обнародовали в Telegram-канале оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

FPV-дроны в действии

Блестящую работу по ликвидации антенных устройств провели военные 91-й отдельного противотанкового батальона. Воины направили FPV-дроны на вражеские средства связи и координации.

"Две антенны поражены аналоговыми дронами, одну – оптоволоконным. Среди целей – точка работы вражеских операторов БпЛА. Минус три канала связи противника", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно бойцы ГПСУ атаковали позиции врага в Харьковской области. В результате атаки были уничтожены укрытия, средства связи и позиции противника. Удачную работу выполнили бойцы комендатуры быстрого реагирования "Шквал".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские войска активизируют удары по российской логистике, технике и живой силе, что может осложнить планы России по масштабному наступлению в 2026 году. Контратаки ВСУ на юге уже влияют на ситуацию на нескольких участках фронта.

