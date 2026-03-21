Устроили 'налет': в Харьковской области пограничники поразили укрытия, средства связи и позиции противника. Видео

Украинские пограничники наряду с другими составляющими сил обороны продолжают уничтожать российских оккупантов на фронте. Недавно бойцы ГПСУ атаковали позиции врага в Харьковской области.

В результате атаки были уничтожены укрытия, средства связи и позиции противника. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Враг несет потери

Бойцы комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го пограничного Карпатского отряда в составе Сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задания в Харьковской области. Пограничники активно применяют разные типы беспилотных летательных аппаратов для воздушной разведки и нанесения ударов по позициям противника.

В ходе очередных отработок операторы БПЛА обнаружили укрытия, позиции и средства связи врага. После подтверждения целей по ним были нанесены удары, в результате чего вражеские позиции обороны были уничтожены.

"Комендатура быстрого реагирования "Шквал" сформирована из военнослужащих с реальным боевым опытом. Ее бойцы участвовали в боях на Киевщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе", – отметили в ГПСУ.

Напомним, российские оккупанты 19 марта совершили самую масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении. Путинская армия привлекла силы 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий РФ, но понесла огромные потери.

