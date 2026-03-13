Командование РФ на Запорожском направлении присваивает средства погибших солдат, скрывая реальные потери – 'Атеш'

На Запорожском направлении российские командиры могут скрывать реальные потери личного состава и присваивать средства, начисленные погибшим военным. В отчетности часть погибших записывают как продолжающих службу, благодаря чему командование получает финансирование на несуществующих бойцов.

Об этом сообщает движение "Атеш". Информацию передал агент в штабе 42-й мотострелковой дивизии РФ.

Схема работает через умышленное занижение потерь в документах. Например, если из подразделения из 100 военных погибают около 20 человек, в отчетности могут указывать только пять погибших. Остальных бойцов формально оставляют в списках личного состава.

В результате государство продолжает начислять на этих военных зарплаты, премии и другие выплаты. Вместо того чтобы эти средства получили семьи погибших, они, по утверждению "Атеш", остаются в распоряжении командования.

Подобная практика зафиксирована сразу в нескольких подразделениях дивизии. В частности, в 70-м и 291-м мотострелковых полках за последние месяцы таким способом могли скрыть более 50 погибших военнослужащих.

В "Атеш" утверждают, что такая схема позволяет не только скрывать реальные потери на фронте, но и системно присваивать государственные средства, предназначенные для обеспечения военных и их семей. Активисты движения призвали военных и гражданских сообщать о подобных случаях, чтобы документировать нарушения.

Как сообщал OBOZ.UA, силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 860 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 277 тыс. 620 человек.

