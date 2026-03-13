Могут ли ВСУ сорвать весеннее наступление врага? Стабилизирован ли юг? Интервью с Симорозом

В последнее время Силы обороны Украины достигли успехов на отдельных участках фронта. В частности, на юге. Город Орехов фактически спасен от угрозы полуокружения. Также появилась перспектива вывода боевых действий из Днепропетровщины. Причем, эти успехи нельзя связывать с отключением врага от Starlink – они произошли благодаря спланированным операциям и удачным наступательным действиям.

На отдельных участках фронта враг "закрыт" благодаря мощной обороне. В то же время протяженность линии фронта очень большая, и вдоль нее есть участки, оборона которых не такая мощная. Именно такие слабые места продолжает искать враг. Поэтому пока рано говорить о срыве весеннего наступления оккупационной армии. Война в Иране также создает для Украины дополнительные проблемы. Поэтому прежде всего стоит сосредоточиться на стабилизации фронта и предотвращению негативных сценариев развития ситуации.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– В Институте изучения войны считают, что украинские войска проводят контратаки, способные сорвать весенне-летнее наступление России. Согласны ли вы с тем, что это действительно возможно, в частности, при нынешних обстоятельствах, когда происходит война в Иране и часть сил, а также внимания сосредоточено именно там?

– Я думаю, об этом очень рано говорить. Да, мы имеем определенные успехи на определенных направлениях фронта. В частности, улучшилась ситуация на Днепропетровщине, где велись боевые действия. Там действительно Вооруженным силам удалось хорошо продвинуться. Фактически, есть перспектива вывести боевые действия из пределов Днепропетровской области в рамках продвижения Десантно-штурмовых войск и других подразделений Сил обороны. Это возможно.

Но у нас гораздо больше направлений. Если мы начнем с северной части фронта, с района Лимана, район Купянска, то там ситуация, мягко говоря, не такая стабильная. То же касается и Часового Яра, и окрестностей Краматорска, которые начинают обстреливать из ствольной артиллерии, и Константиновка. Ситуация на востоке Украины, в частности, в районе Покровска, далека от стабильной. Поэтому очень рано говорить о сорванных планах врага.

Хорошо, что есть направление фронта, где у нас есть положительная тенденция, но в то же время остается очень много сложных участков фронта. Враг продвигается на востоке в сторону важной для себя территории Краматорско-Славянской агломерации. Здесь рано говорить о том, что планы врага удалось полностью сорвать. Чтобы об этом говорить, надо стабилизировать ситуацию на основных участках фронта, а она еще не стабилизирована.

Что касается Ирана и в целом боевых действий на Ближнем Востоке, то я не вижу признаков того, что Россия сильно отвлекает туда внимание, направляет своим союзникам какие-то группировки или военные средства. Наоборот, события в Венесуэле и Иране показали, что они, учитывая, прежде всего, войну в Украине, не готовы выполнять свои союзнические обязательства перед этими странами. Им ничего не остается, как просто наблюдать за этим.

В сухом остатке это хорошо для американской стороны, которая проводила соответствующие военные операции против этих стран, ведь Россия не предоставляла дополнительных ресурсов их оппонентам. Для Украины в сухом остатке пользы от этой ситуации нет, за исключением того, что это действительно хорошо, потому что против иранских властей, которые поставляли России "Шахеды" и предоставляли разработки, проводят военную операцию. Но в сухом остатке наши союзники использовали очень много дорогостоящего вооружения, которым пользуемся мы, в том числе ракеты к системам Patriot, и это создает дефицит этих ракет для нас, ведь производство, которое ведут США, не покрывает потребности Украины и Ближнего Востока. Плюс цены на нефть, которые выросли, что идет на руку врагу России.

События на Ближнем Востоке, пожалуй, создали для нас больше проблем, чем позитива. Есть большая угроза, что выросшие цены на нефть, на горюче-смазочные материалы будут держаться на таком уровне, поэтому для нашей армии это создает риск еще большего дефицита.

Надо так же понимать, что ситуация может ухудшиться, если война на Ближнем Востоке затянется. А она имеет перспективы затянуться ввиду того, что Иран – это не Венесуэла даже с точки зрения территории. Иран уже получил очень серьезные удары от самой мощной армии мира, но без наземной операции сказать, что ситуация полностью решена, нельзя.

Поэтому я не думаю, что нашему обществу и нашему командованию надо ориентироваться на это. У нас война в своей стране, у нас сильный по ресурсам враг, и здесь надо все-таки внедрять соответствующие стратегии, что делать здесь и сейчас.

– Информация о ситуации на юге нашей страны, на Запорожском направлении достаточно разнообразна. С одной стороны, Силам обороны удалось деоккупировать многие территории, в частности удалось перерезать "клещи" вокруг Орехова, которые враг пытался создать. В то же время последние сообщения свидетельствуют о том, что враг вновь активизировался на Гуляйпольском направлении, в частности, пытается атаковать наши позиции в районе Мирного и Гуляйпольского. Мы понимаем, что наши успехи там были связаны во многом с отключением оккупационной армии от Starlink. Может ли эта активизация врага свидетельствовать о том, что он нашел альтернативные способы связи?

– Я бы точно не связывал наши успехи с проблемами врага со Starlink. Это не входит в топ-5 причинно-следственных связей. С 2022 года враг прекрасно воевал без Starlink, а сейчас нашел альтернативу. В принципе в рамках линии боевого соприкосновения можно жить и без Starlink. У них есть средства связи для корректировки действий, для передачи разведывательных данных и так далее. Поэтому точно это не главная причина.

Ситуация на Гуляйпольском направлении в целом достаточно нестабильна, она действительно меняется. В районе Орехово действительно ситуация немножко улучшилась. Там была угроза оперативного окружения, когда враг был в Волшебном. Но в целом враг действительно там активно наступает, имеет определенные тактические успехи и ситуация на этом направлении нестабильна. К сожалению, говорить об активной обороне, что остановку наступления врага там еще очень и очень рано.

Если же говорить в целом о Starlink, то пожалуй этот вопрос был наиболее актуальным в течение первой недели, когда это произошло. Конечно, враг имел серьезные проблемы, но и у нас произошли соответствующие проблемы из-за несогласованности действий. Были случаи, когда в течение недели большинство наших подразделений тоже было без связи и занималось верификацией приборов. Сейчас это удалось решить, но мы могли бы агрессивнее действовать в эту первую неделю, если бы у нас не было проблем.

Поэтому я бы не сказал, что мы сильно использовали это преимущество, а тем более, что за счет этого мы продвинулись на этом направлении за счет Starlink. Нет, мы продвинулись за счет спланированных операций, наступательных действий, в частности Десантно-штурмовых войск. Это главная причина наших успехов - спланированные операции, которые были реализованы в рамках наступления нашей пехоты.

– Считаете ли вы, что именно южное направление может стать одним из приоритетных для врага?

– Карта боевых действий достаточно широкая. На определенных направлениях враг закрыт, ситуация там стабилизирована. Мы видим это даже по вражеской активности. К примеру, несмотря на то, что ситуация на Купянском направлении сложная и Вооруженным силам Украины не удалось до последнего провести нормальную зачистку города, враг очевидно уменьшил интенсивность боевых действий на этом направлении, где была большая концентрация сил, и перебросил их на другие направления. Это называется военными маневрами.

Враг прибегает к таким действиям – перебрасывает войска и пытается искать слабые места в линиях обороны наших Сил обороны, от юга до севера проверять наши силы, проводить разведку боем. Такие места, к сожалению, есть, ведь фронт достаточно широкий.