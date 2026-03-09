'Россия активизировала штурмы': Волошин назвал самое сложное направление фронта

Российские войска усилили штурмовые действия на Гуляйпольском направлении. Оккупанты пытаются прорваться вглубь украинской обороны, в частности вблизи населенных пунктов Мирное и Гуляйпольское.

Видео дня

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в телеэфире. По его словам, на этом участке фронта ситуация остается одной из самых сложных из-за активных штурмовых действий российских подразделений.

Волошин отметил, что только за минувшие сутки на этом направлении было зафиксировано десять вражеских атак.

"На Гуляйпольском направлении действительно ситуация одна из самых сложных, потому что здесь противник довольно активно проводит штурмовые действия. За минувшие сутки мы зафиксировали 10 вражеских штурмов. Кроме того, Силы обороны Украины также проводили свои поисково-ударные действия, уничтожали вражеские группы, которые пытались инфильтроваться, поэтому ситуация довольно непростая", – рассказал Волошин.

По его словам, противник пытается атаковать украинские позиции с юга Гуляйполя, в частности в районе населенного пункта Железнодорожное. Примерно уже две недели этот участок остается одним из самых напряженных не только на юге, но и на всей линии фронта. Здесь ежесуточно происходит около 15–20 боевых столкновений.

Кроме того, российские подразделения активизировали атаки вблизи села Мирное в направлении Гуляйпольского. По словам спикера, этот отрезок фронта также остается опасным.

"Это также довольно опасный участок фронта, потому что там враг стремится продвинуться вглубь нашей обороны и закрепиться там, однако Силы обороны Украины эти попытки пресекают", – отметил спикер.

Волошин добавил, что в течение последних суток несколько боевых столкновений также произошло непосредственно в самом Гуляйполе. Кроме того, российские войска пытаются продвинуться в направлении реки Гайчур, в частности вблизи населенных пунктов Зеленое, Горькое и Доброполье.

Напомним, что Россия перебросила на Гуляйпольское направление подразделения морской пехоты. На этом участке фронта замечены оккупанты из рядов 40 ОБрМП Тихоокеанского флота, которые еще недавно воевали против Украины на Покровском направлении и в районе Доброполья.

Передислокацию подтвердили в Институте изучения войны (ISW). Аналитики считают, что это решение российского командования связано с недавними успехами Сил обороны на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, за месяц Силы обороны восстановили контроль над 285,6 кв. км на Александровском направлении. Всего с начала операции на этом направлении восстановлен контроль над более 400 кв. км территории. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он отметил, что украинская армия продолжает сдерживать российских захватчиков и кое-где продвигается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!