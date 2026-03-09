Россия перебросила подразделения морской пехоты на Гуляйпольское направление: в ISW объяснили, что это значит. Карта

Россия перебросила на Гуляйпольское направление подразделения морской пехоты. На этом участке фронта замечены оккупанты из рядов 40 ОБрМП Тихоокеанского флота, которые еще недавно воевали против Украины на Покровском направлении и в районе Доброполья.

Передислокацию подтвердили в Институте изучения войны (ISW). Аналитики считают, что это решение российского командования связано с недавними успехами Сил обороны на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

Россия усиливает контингент на Гуляйпольском направлении

Предыдущие сообщения ISW о переброске российским командованием подразделений морской пехоты на Гуляйпольское направление на днях подтвердили в 225 отдельном штурмовом полку. Защитники из рядов этого украинского подразделения, в частности, рассказали о потерях, которые наносят оккупантам из 40 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.

Подтверждается присутствие подразделений российской 40 ОБрМП и геолокационными видеозаписями от 7 марта, на которых зафиксированы украинские удары по оккупантам из этой бригады в Еленоконстантиновке, что к северо-западу от Гуляйполя.

По данным аналитиков, ранее подразделения 40 ОБрМП ВС РФ были задействованы в боях в Донецкой области.

"ISW наблюдал сообщение от 7 марта о том, что российское военное командование передислоцировало подразделения морской пехоты, включая подразделения 40-й бригады морской пехоты, с Покровского направления и тактического района Доброполье в Донецкой области на Гуляйпольское направление вблизи стыка Днепропетровской и Запорожской областей. ISW продолжает оценивать, что эта передислокация, вероятно, является ответом на недавние украинские достижения на Александровском и Гуляйпольском направлениях", – говорится в материале.

Оккупанты из 40 бригады морской пехоты 8 марта провели ограниченное механизированное наступление в направлении Гуляйполя. Геолокационные кадры, опубликованные в тот же день, зафиксировали, как украинские силы отражают механизированное наступление уменьшенного взвода в районе города. Там захватчики попытались наступать с использованием танка, боевой бронированной машины и двух вездеходов вдоль маршрута Малиновка – Заленый Гай – Гуляйполе.

"Российские войска в последнее время отдали приоритет проведению небольших групповых проникновений с пехотой, и нечасто проводили механизированные атаки. ISW последний раз наблюдал небольшие механизированные атаки в южной части Покровска и в Купянске – 5 и 9 февраля соответственно", – добавили аналитики.

Как писал OBOZ.UA, в 1 отдельном штурмовом полку признали, что Гуляйполе Запорожской области "почти оккупировано". Однако командир этого подразделения Дмитрий Филатов назвал это "частью замысла" украинского командования. В целом ситуацию на Запорожье он назвал "очень динамичной", там продолжаются контрнаступательные операции Сил обороны.

