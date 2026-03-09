'Гуляйполе почти оккупировано, но это часть замысла': военные рассказали о ситуации на фронте

На данный момент Гуляйполе Запорожской области "почти оккупировано", утверждают украинские защитники. Но в целом ситуация на Запорожском направлении "очень динамичная", и контрнаступление Сил Обороны продолжается.

Видео дня

Причем оккупация Гуляйполя является "частью замысла" командования украинских воинов. По крайней мере, так утверждает командир первого отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов.

Динамичная ситуация

"Это часть общего замысла и в ближайшее время, я думаю, все поймут, почему именно так идет ход", – сказал Дмитрий Филатов. Подчиненный ему 1-й ОШП находится в районе контратакующих действий ВСУ на южном участке фронта, продолжающихся с конца января этого года.

Он подчеркнул, что ситуация на направлении "очень динамичная", и сравнил ее с ситуацией на Добропольском направлении, "которая была уже более-менее стабилизирована".

"Напряжение не снято полностью, но тот замысел, план, который противник для себя ставил, он был разрушен полностью. Здесь примерно то же самое. Противник рассматривает Запорожское направление как следующее направление влияния на Вооруженные силы", – пояснил Филатов.

Замысел врага

По убеждению украинского воина, замысел российских захватчиков в том, чтобыдойти"до того участка местности, где можно будет уже спокойно доставать средствами артиллерии, наносить мощное огневое поражение" непосредственно по областному центру Запорожья.

"Очевидно, что влияние на сам город будет иметь существенные последствия для промышленности, для нашего государства и для устойчивости Вооруженных Сил. Сил у противника более чем достаточно для того, чтобы на данный момент реализовать все его замыслы. Но, благодаря тому, что у нас очень опытный генералитет, у нас очень опытные командиры старшие, генералы, нам удается удерживать некий баланс и сохранять территорию, сохранять жизнь в той мере, которые не дают противнику реализовать все его стратегические замыслы", – отметил Филатов.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники осуществили удачную операцию, по итогам которой, как считается, остановили наступление оккупантов на Запорожье. Вместе с тем наши бойцы уничтожили более трех сотен военных РФ и пополнили обменный фонд на 39 человек.

Отметим, что российская армия сосредоточила значительные силы сразу нескольких армий на южном направлении, пытаясь продвинуться вглубь украинской обороны. В то же время Силы обороны Украины проводят активные маневренные действия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!