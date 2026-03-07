Операция длилась 3 месяца: Силы обороны остановили наступление на Запорожье. Видео

Украинские защитники осуществили удачную операцию, по итогам которой, остановили наступление оккупантов на Запорожье. Вместе с тем наши бойцы уничтожили более трех сотен военных РФ и пополнили обменный фонд на 39 человек.

Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины. Вооруженная борьба продолжалась в течение трех месяцев.

"Подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей полосе ответственности. В течение трех месяцев воины "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины реализуют комплексную оборонительную операцию на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

Подробности операции

Украинские военные проводили боевые действия, чтобы сорвать наступательные планы противника и не допустить его продвижения к областному центру.

"В ходе активных действий спецназовцы ГУР ликвидировали более 300 оккупантов убитыми и ранеными, еще 39 российских военнослужащих взяли в плен", – отметили в ГУР.

Достичь успеха на этом участке фронта нашим защитникам удалось благодаря точным ударам дронов и артиллерии военных разведчиков. Таким образом логистика противника значительно ограничивается и россияне все чаще отказываются от штурмовых действий на этом направлении.

"Действия спецназовцев позволили стабилизировать оборону на выгодных для украинских защитников рубежах и обезопасить Запорожье", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что над уничтожением врага работают подразделения Химера, РДК, Братство, Аратта, Сибирский батальон, Стугна, First Line, 1514, Paragon, БДК, Стражи тьмы, Raven group, Art Division и 6-й отряд специальных действий, входящих в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

Напомним, по информации Генштаба, украинские подразделения атаковали объекты, которые обеспечивают управление российскими силами. В частности, под поражение попал командно-наблюдательный пункт в районе Гуляйполя Запорожской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская армия сосредоточила значительные силы сразу нескольких армий на южном направлении, пытаясь продвинуться вглубь украинской обороны. В то же время Силы обороны Украины проводят активные маневренные действия.

