'Это не является классическим контрнаступлением': Волошин объяснил, что на самом деле происходит на фронте. Карта

Российская армия сосредоточила значительные силы сразу нескольких армий на южном направлении, пытаясь продвинуться вглубь украинской обороны. В то же время Силы обороны Украины проводят активные маневренные действия.

Они уничтожают вражеские группы и не дают противнику закрепиться. О ситуации на фронте сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу.

На Гуляйпольском и Александровском направлениях противник сосредоточил подразделения как минимум трех армий – 5-й, 29-й и 36-й, а также элементы 35-й армии. Оккупанты пытаются проводить штурмовые действия с целью оттеснить украинские подразделения, что делает обстановку на этом отрезке фронта сложной.

В то же время спикер опроверг заявления российских источников о якобы начале контрнаступления ВСУ. То, что противник подает как наступательные действия, на самом деле является ликвидацией вражеских инфильтрационных групп, которые смогли проникнуть вглубь обороны и осуществили фото и видеофиксацию.

Такие группы действовали, в частности, в районах Терноватого, Косовцево, Придорожного и Лукьяновки. Все эти населенные пункты, отметил Волошин, были зачищены Силами обороны, а противник отброшен с занимаемых позиций.

Спикер подчеркнул, что украинские подразделения ежедневно проводят до двух десятков поисково-ударных и разведывательно-поисковых операций. В результате этих действий Силы обороны берут под контроль отдельные участки в "серой зоне" и уничтожают вражеские инфильтрационные группы еще до того, как те смогут закрепиться.

"Речь идет не о классическом наступлении, а об активной, маневренной обороне. Украинские войска меняют позиции, контратакуют на тактическом уровне и отбрасывают противника, не позволяя ему развить успех даже в условиях концентрации значительных сил РФ", – заверил Волошин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины недавно продвинулись в районе Славянска и Гуляйполя, а также в тактическом районе Константиновка –Дружковка. В свою очередь, оккупанты также имели частичный успех в районе Покровска, Гуляйполя и в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

