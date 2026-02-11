Силам обороны будет легче? В России признались, что блокировка Telegram может помешать их ПВО отражать атаки дронов

Российские зенитчики используют Telegram для координации между собственными МВГ, и ограничение работы мессенджера может повлиять на возможности российских военных сбивать беспилотники, летящие в тыл, пишут провоенные телеграм-каналы. Действия Роскомнадзора действительно могутухудшить работу российского ПВО.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Агентство. Новости". Информацию изданию подтвердили и независимые военные аналитики.

Что известно

Z-блогеры в один голос заявляют, что Telegram был единственным рабочим средством связи для российских мобильных групп ПВО, которые "защищают тыл от украинских беспилотников дальнего радиуса действия". По их данным, оператор радиолокационной станции не может передать информацию о том, что он "видит на радаре ЗГТ, ОСБ и другие контролирующие службы", а централизованной системы зенитчики РФ не имеют.

Ограничение Telegram со стороны Роскомнадзора действительно может ухудшить работу российского ПВО, информирует военный аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. По его словам, МВГ РФ "практически не оснащаются военными средствами связи, которые больше нужны на фронте". Ограничение мессенджера, как говорит Михайлов, может "в какой-то степени помешать нормальной работе", однако эта ситуация, вероятно, продлится в течение нескольких дней, когда ВС РФ "будут работать на альтернативных каналах связи".

В то же время, аналитик подчеркнул, что значительно сильнее по системе ПВО РФ бьет ограничение мобильной связи во время налетов. А вот в Кремле опровергли возможные последствия ограничений для оккупантов.

"Я не думаю, что можно представить, что фронтовая связь обеспечивается с помощью Telegram или какого-то мессенджера", – заявил пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому ТАСС.

Что предшествовало

Напомним, что не так давно Кремль начал замедлять работу Telegram для россиян. И это имело "побочный эффект", явно не учтенный теми, кто принимал решение и воплощал его в жизнь: оккупанты начали жаловаться, что остались без связи на фронте.

Российские военные уже позаписывали видеообращение, где обвинили ведомство Екатерины Мизулиной и Константина Малофеева в уничтожении "взаимодействия между всеми", что якобы уже привело к "гибели бойцов".

