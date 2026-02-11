'Вы у нас спросили?' Оккупанты устроили истерику из-за 'ножа в спину' от Роскомнадзора: захватчиков оставили без связи. Видео

Российские власти начали замедлять работу Telegram для россиян. И это имело "побочный эффект", явно не учтенный теми, кто принимал решение и воплощал его в жизнь: российские оккупанты начали жаловаться, что остались без связи на фронте.

Военнослужащие оккупационной армии записывают видеообращения, в которых обвиняют "Роскомнадзор" в уничтожении "взаимодействия между всеми", что якобы уже привело к "гибели бойцов". Чем и почему возмущены оккупанты, рассказало российское издание "Важные истории".

Оккупанты жалуются, что остались без связи

В Z-пабликах и среди российских оккупантов решение "Роскомнадзора" о замедлении Telegram вызвало настоящую истерику. Так, военнослужащие армии государства-агрессора обвиняют чиновников в том, что остались без связи на фронте.

Они начали записывать видеообращения, в которых излагают свои претензии и рассказывают о последствиях замедления Telegram для оккупационной армии. Примечательно, что рубить "правду-матку" оккупанты предпочитают, закрыв свои лица.

На одном из видео оккупант говорит, что Telegram позволяет захватчикам оперативно обмениваться информацией и координировать действия по борьбе с БПЛА. По его словам, новые ограничения усложняют этот процесс, который "налаживался с большим-большим трудом".

"Хотелось бы задать вопрос РКН: а вы у нас спросили? Хоть кто-то из вас приехал, узнал, полезно ли будет это?" — возмущается он.

В еще одном видеообращении другой оккупант называет Telegram "единственный цепочкой", по которой можно связаться с различными структурами и ведомствами.

"Пожалуйста, прежде чем сделать это, подумайте, а надо ли это и кому это надо", — обратился он к российским чиновникам.

В Z-пабликах жалуются, что замедление Telegram не только нарушает "взаимодействие между всеми", но и ведет к гибели оккупантов, пока власти "силовыми методами" загоняют всех в Max и "ВКонтакте".

"Комвзвода в сердцах только что выдал: гореть им в аду, тем, кто TG блокирует. Практически все взаимодействие в TG, а у нас взвод сбора и эвакуации раненых, если что, на переднем крае. Не грузит ни-хе-ра", — пишет один из Z-блогеров об услышанном от оккупантов на Запорожском направлении.

Захватчики жалуются, что почти вся коммуникация служб скорой помощи выстроена через Telegram: в мессенджере налажена связь между бригадами, передаются вызовы и пересылаются ЭКГ на кардиопульт.

Кроме того, Z-блогеры возмущены тем, что усиление ограничений против Telegram ударит по связи в зоне боев и по управлению войсками.

Один из пабликов называет Telegram "ключевым каналом связи, который позволяет координировать действия подразделений, передавать приказы, координаты, данные с дронов" и констатирует, что "рабочей альтернативы мессенджеру нет".

"Telegram фактически выполняет роль "полевого штаба в кармане". Поэтому любое замедление напрямую бьет по управляемости войсками. По оценкам офицеров, потеря оперативной передачи видео и изображений снижает эффективность координации на 20–30%, особенно в логистике и целеуказании", — возмущается этот Z-паблик.

И подобных возмущенных постов в российских каналах – очень много.

