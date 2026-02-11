Их убила Россия: появились фото 11-летней девочки и ее матери, погибших в результате вражеского удара по Славянску

В сети появились фото мамы и дочери, которых убила Россия во время удара по Славянску 10 февраля. Жизнь 11-летней Миланы и ее мамы Марины Соколенко оборвали российские авиабомбы, которые оккупанты сбросили на мирный город.

Девочка училась в 6 классе в одной из школ города, одноклассники и учителя запомнят Милану как прилежную ученицу и настоящего друга. Фото убитых Россией мамы и дочери опубликовали на Facebook-страницах Славянского ЗЗСО I-III ступеней №12 и сообщества "Их убила Россия".

Что известно

Во вторник, 10 февраля, российские захватчики сбросили семь авиабомб на мирных жителей Славянска Донецкой области. Вражеские авиаудары оборвали жизнь мамы и дочери, Марины и Миланы Соколенко.

Милане было всего 11 лет.

"В результате вражеского обстрела 10.02.26р. в городе Славянске трагически оборвалась жизнь нашей ученицы 6-А класса Соколенко Миланы и ее мамы, Соколенко Марины Геннадьевны. Боль и пустота осталась в сердцах учителей, одноклассников и каждого, кто знал эту семью. Милана была ярким ребенком, впереди у которой должна была быть целая жизнь со светлыми мечтами и счастливым будущим. Всегда будем помнить улыбку Миланы, усердие и искреннюю дружбу, которую она дарили окружающим", – говорится в сообщении на странице школы, где училась девочка.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 февраля российские войска нанесли авиаудары по Славянску Донецкой области. В результате атаки погибли два человека: мать и ее 11-летняя дочь.

Еще семеро гражданских получили ранения, среди них – девочка 7 лет.

Также сообщалось, что в Богодухове на Харьковщине российский дрон убил троих детей и их отца, ранения получила беременная женщина.

