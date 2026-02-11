Кремль стягивает войска и готовит весеннее наступление: что может пойти не так. Интервью с Селезневым

На весну, когда грунтовые дороги и поля просохнут и снова станут пригодными для продвижения, российская оккупационная армия может планировать масштабное наступление в Украине. Враг ставит перед собой две цели: оккупация всей Донецкой области и формирование полуокружения, или котла в районе Орехово. Уже сейчас можно увидеть признаки левого края этих клещей на Запорожском направлении.

Может ли что-то пойти не так? Могут ли провалиться эти амбициозные планы врага? Да, и главный фактор здесь – фактор ресурсов, прежде всего, живой силы. Если Силы обороны смогут "отминусовывать" 50 тысяч оккупантов ежемесячно, это может привести к коллапсу на поле боя. Для успеха на поле боя также крайне важна логистика и ресурсы.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Источники издания Welt сообщили, что Россия готовит весеннее наступление на Украину. С этой целью уже сейчас оккупанты стягивают новые подразделения на восточных и южных границах нашей страны. Считаете ли вы, что это действительно возможно, и могут ли подобные перемещения войск остаться незамеченными?

– Скажу классическое: а я говорил. Пару недель назад мы с вами говорили о том, что вероятность того, что противник на конец марта планирует масштабное наступление, достаточно велика. Поэтому очевидно, что то, о чем пишут эксперты издания Welt, укладывается в парадигму приготовлений и действий российских оккупантов.

Сейчас они накапливают соответствующие ресурсы, и в принципе логично, что эти ресурсы они будут направлять как минимум для реализации двух своих достаточно амбициозных и крайне важных задач. Первая задача – это полная оккупация всей Донецкой и Луганской областей с акцентом на атаки на городскую агломерацию, включающую в себя Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку. Еще одна задача – это формирование клещей, полуокружения вокруг группировки украинских Сил обороны в районе населенного пункта Орехово.

Если открыть карту DeepState, то она очень красноречива. Противник одномоментно атакует западнее населенного пункта Степногорск – это трасса на Запорожье, формируя таким образом левый край клещей, и активно продвигается в районе Гуляйполя. Сейчас его активности переместились несколько севернее от Гуляйполя, но там проводятся определенные контрнаступательные мероприятия украинской армии в районе Терноватого. Но все же это тактический эпизод, и говорить о масштабных изменениях, я думаю, сейчас еще слишком рано.

В целом, логика рассуждений экспертов Welt очевидна: противник имеет ресурсы, и эти ресурсы, скорее всего, будут задействованы в полном объеме, начиная с конца апреля, когда стабилизируются грунты на украинских грунтовых дорогах, в наших полях и на наших лугах после весенней распутицы.

Соответственно, есть вероятность, что противник, концентрируя эти ресурсы, перебрасывая определенные силы и средства, будет концентрировать свои усилия именно на этом участке фронта.

– Как вы оцениваете текущую ситуацию на фронте, в том числе на севере нашей страны, в районе Волчанска?

– Вся эта история не является случайной по очевидной причине. Противник действует абсолютно рационально. Он ищет слабые места в нашей обороне, и там, где он их находит, атакует. Проблемы, связанные с материально-техническим обеспечением нашей группировки, действующей в районе Волчанска, для противника стали очевидны. И, соответственно, он воспользуется нашей слабостью для того, чтобы атаковать.

Мы потеряли несколько опорных пунктов на этом участке фронта. Продвижение противника там составило от порядка полусотни метров до километров. Тем не менее, противник, заметив, что наш фронт проседает, начал перебрасывать туда дополнительные силы и средства.

Своевременно отреагировало командование 16-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины, и ситуация в настоящее время более-менее стабилизирована. У противника нет достаточно большого количества свободных сил и средств на уровне пары сотен тысяч личного состава, чтобы масштабно атаковать те участки фронта, где у нас несколько просел фронт. Поэтому они будут и далее давить, совершая микроатаки вдоль украинского пограничья, таким образом реализовывая план Путина по созданию санитарной или же буферной зоны на территории пограничья всех наших областей. Не только в Харьковской и Сумской области, но также в перспективе в Черниговской.

Бои на территории Днепропетровской области также неслучайны. Ведь, если мы посмотрим на новую карту РФ, то фактически украинская Днепропетровская область граничит с якобы "российскими" Запорожьем, Донецкой и Луганской областями. Поэтому очевидно, что на территории Днепропетровской области противник будет атаковать.

Хотя я считаю, что это исключительно информационное прикрытие. Противник будет идти ровно на такую глубину, насколько мы ему позволим. Вряд ли он остановится, пройдя 10 км от линии административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями. Он будет двигаться далее. Ведь очевидно, что Путин силой оружия пытается захватить как можно больше территорий нашей страны.

Для него не является первоочередной задачей получение контроля над территорией Украины. Ему крайне важно получить идеологический, политический и военный контроль на всей Украиной, то есть создать контроль образца времен СССР.

– Вопрос по поводу возможного весеннего наступления вражеской армии и ресурсов для него. Мы видим, насколько большой, колоссальный живой ресурс сконцентрировал враг на Покровском направлении. Судя по всему, ситуация там уже подходит к логическому завершению. Считаете ли вы, что именно к весне эта огромнейшая группировка войск может быть перенаправлена на более приоритетные участки фронта?

– Да, безусловно. Вопрос потери контроля над Покровском и Мирноградом, над теми небольшими участками, которые еще до сих пор находятся под нашим контролем, я думаю, это вопрос нескольких недель. Возможно, это даже случится ранее. Ситуация для нас там крайне неблагоприятная. Ключевая проблема – это отсутствие стабильной логистики для обеспечения нашей группировки, действующей в районе этих населенных пунктов.

Два села – Родинское и Гришино. И первый, и второй населенный пункт находятся по большей части под контролем российских оккупантов, соответственно, мы не имеем возможности обеспечить всем необходимым нашу группировку, действующую в северных и северо-восточных микрорайонах Покровска и северо-западных пригородах Мирнограда. Нет логистики, нет ресурсов вести оборонительные бои, держать стабильную оборону крайне затруднительно.

Скорее всего, в ближайшие дни мы будем видеть свою маневренную оборону и арьергардные бои, связанные с отведением наших сил и средств с этого участка фронта. Думаю, мы можем говорить с достаточно весомой долей вероятности, что мы потеряем контроль над этими населенными пунктами.

Куда дальше 150-тысячная группировка российской армии будет перераспределена? Разумеется, у меня нет инсайдов в российском генеральном штабе, но по логике событий очевидно: коль скоро приоритетной задачей для них является атака нашей группировки, действующей в районе Константиновки, Дружковки и южной части этой городской агломерации из четырех "полюсов", скорее всего, противник будет перебрасывать эти ресурсы сюда. Поэтому бои за Константиновку, за Дружковку в ближайшей перспективе могут разгореться достаточно масштабно.

Есть ли вероятность того, что часть ресурсов будет переброшена на Гуляйпольское направление? Я думаю, что противник будет действовать рационально. Они будут поддавливать, и туда, где наш фронт будет сильнее проседать, они будут переправлять большую часть освободившихся ресурсов из-под Покровска.

Читал крайние заявления генерала Сырского, мол, потери у противника много больше, нежели он успевает мобилизовать в свою армию новых штыков, но пока группировка достаточно мощная. Сырский называет 716 тысяч. То есть постепенно, пусть не в тех объемах, о которых мечтает российский генштаб, но российская группировка увеличивается. Соответственно, увеличивается и давление на украинских защитников, действующих на разных участках фронта вдоль всей 1100-километровой линии боевых столкновений.

– Как вы считаете, что может сегодня перечеркнуть эти амбициозные планы врага, о которых мы говорили?

– Факторов, которые могут лишить Путина и его окружение не только иллюзий, но и возможностей реализации своих алармистских планов, может быть несколько.

Ключевой фактор – это фактор ресурсов. Если у россиян будет серьезное проседание в части ресурсов, в первую очередь, в живой силе, – ибо именно в рамках мясных или пехотных штурмов противник сейчас достигает определенных результатов, – если нам удастся значительно увеличить потери российской армии в живой силе и выйти на цифру 50 тысяч в месяц, которую анонсировал министр обороны Федоров, то это может привести к определенному коллапсу на поле боя в плане возможности россиян продвигаться вперед.

Январь месяц показал тот факт, что уровень российских потерь не уменьшается, а по некоторым позициям даже увеличивается, а вот масштабы территориальных приобретений значительно меньше, нежели это было в том же ноябре или октябре минувшего года.

Каким образом это можно достичь? Дроны, безусловно, очень важная составляющая. Создание инженерно-технических сооружений, минных полей, противотанковых и противопехотных, также играет в этом смысле нам на пользу. Активное использование боеприпасов кассетного типа для уничтожения противников. То есть при наличии у нас достаточного количества ресурсов мы способны значительно увеличить уровень российских потерь и значительно замедлить его продвижение.

Еще раз повторюсь: наши проблемы, связанные с проседанием части фронта в районе Волчанска, связаны с тем, что наши передовые подразделения своевременно не получили в соответствии со своими заявками ресурсы, которые им были необходимы для организации стабильной и стойкой обороны. Как только этот вопрос был решен, мы опять демонстрируем стойкость и несокрушимость нашей обороны на этом участке фронта.

Поэтому логистика, ресурсы являются ключевыми факторами, которые определяют как нашу стойкость, так и возможности противника продвигаться вперед.