Враг уперся в города на Донбассе, но готовит что-то масштабное на весну. Интервью с Селезневым

Российская оккупационная армия вдвое снизила темпы продвижения в январе. Главных причин две: морозы и городские бои, которые априори тяжелы. Враг де-факто уперся в населенные пункты на Донбассе. Тем не менее противник получил "политический заказ" Кремля и будет продолжать действовать по старой схеме: давить и искать слабые места в украинской обороне.

Что будет весной, когда потеплеет? На апрель враг может готовить масштабное наступление, о чем уже сейчас свидетельствует перегруппировка сил и средств. При этом Кремль способен ставить действительно амбициозные цели: от захвата всей Донецкой области в админграницах до наступления в областях, которые враг планирует превратить в санитарную зону. Впрочем, его успех или неуспех будет напрямую зависеть от действий Сил обороны и во многом – от наличия у них необходимых ресурсов.

Такими оценками в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился военный эксперт Владислав Селезнев.

– Аналитики проекта DeepState обратили внимание на парадоксальную ситуацию: в течение января темпы продвижения вражеской армии снизились вдвое, хотя интенсивность действий оставалась практически на прежнем уровне. Как вы думаете, в чем тут причина?

– Я думаю, здесь играет роль ряд факторов. Фактор погоды, безусловно, влияет на ситуацию. Мы также должны помнить, что сейчас противник де-факто уперся в населенной пункты. Бои продолжаются в предместьях Часова Яра, в Покровске и Мирнограде, в той же Константиновке и в районе Волчанска, а продвижение в городской застройке крайне сложно – бои в ней являются самым сложным видом ведения боевых действий.

Поэтому, с одной стороны, интенсивность боевых действий не уменьшается, а вот результативность россиян в плане территориальных приобретений весьма и весьма скромная.

Что касается фактора погоды, то он воздействует не только на пехотинцев, которым крайне сложно перемещаться на поле боя. Даже операторы БпЛА не всегда могут использовать свои дроны из-за достаточно сложных погодных условий.

То, что мы сейчас видим, – это результат совокупности факторов, которые определяют, с одной стороны, темпы российского продвижения. С другой стороны, российская армия имеет политический заказ от политического руководства Российской Федерации не уменьшать давление на наших защитников, поэтому они действуют по той схеме, о которой мы с вами ранее говорили, а именно: они постоянно ищут слабые места в нашей обороне, и туда, где эти слабые места находятся, перебрасывают дополнительные силы и средства, чтобы масштабировать свои территориальные приобретения.

Обратите внимание, что сейчас на Славянском направлении при относительно небольшом количестве штурмовых действий территориальные приобретения у россиян довольно значительные в сравнении с другими участками фронта.

Еще одна точка напряжения, за которой я очень внимательно наблюдаю, – это бои, которые происходят в районе Волчанска. Там мы потеряли ряд позиций, но думаю, что этому способствовал ряд факторов. С одной стороны, методичное давление от российского оккупанта, а с другой – определенные просчеты командования корпуса, который контролирует этот участок фронта.

– Исходя из того, что вы сказали, можно ли прогнозировать действия и, главное, успехи или неуспехи врага в следующем месяце? Что касается погодной ситуации, то она пока остается достаточно сложной. Населенные пункты тоже никуда не денутся.

– Давление российской армии вряд ли уменьшится. Что касается территориальных приобретений, то не думаю, что россиянам следует ждать каких-то серьезных изменений в этом отношении. Ведь по-прежнему украинская армия демонстрирует стойкость, соответственно, будет вязкая ситуация "тяни-толкай", когда противник будет использовать свои силы и средства, чтобы достичь максимальных результатов, но вряд ли у него из этого что-то путное выйдет.

Погодные условия будут помножены на то, что бои продолжаются по большей мере в городской застройке и вряд ли приведут к значительным сдвигам линии фронта непосредственно на поле боя.

Но то, к чему нам всем действительно стоит готовиться – в настоящее время противник совершает ряд передислокаций своих сил и средств. Думаю, что он уже ближе к апрелю готовится к масштабированию наступательных действий. Погодные условия изменятся, постепенно начнет возвращаться "зеленка". Считаю, что к этому времени противник попытается сконцентрировать максимум своих ресурсов на разных участках фронта, чтобы реализовывать свой план.

А план все тот же. В первую очередь Путина и его окружение интересует полный контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей. Далее еще два региона Украины, которые также "включены" в состав Российской Федерации, – Запорожская и Херсонская области. Далее бои на территории Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей в рамках реализации плана Путина по созданию так называемой санитарной или буферной зоны на территории Украины, которая граничит с территорией Российской Федерации.

Если россияне считают своей землю Запорожской и Донецкой областей Украины, то санитарную зону противник попытается формировать на территории в том числе Днепропетровской области.

– Планы планами, но есть еще и реальные возможности врага. Как вы их оцениваете? Действительно ли он имеет шанс существенно продвинуться в осуществления своих целей, когда потеплеет?

– Собственно говоря, поле боя является тем самым экзаменатором, который сигнализирует о способности российской армии масштабировать результаты своих территориальных приобретений. А они весьма и весьма скромны. Россияне могут рассказывать все что угодно о своих планах и намерениях, но если они не способны эти планы и намерения реализовать, то это остается на уровне разговоров.

Но не потому, что россияне такие неспособные. Я думаю, что в первую очередь помогает стойкость украинских Сил обороны. Она определяется мотивированностью, обеспеченностью личного состава, а также проведением соответствующих мероприятий, строительства инженерно-фортификационных сооружений.

Когда есть где и есть чем оборонять наши рубежи и позиции, у противника весьма призрачные шансы на масштабный территориальный успех. Если ресурсов не хватает, то, соответственно, мы будем иметь достаточно серьезные проблемы.

Еще раз хотел бы подчеркнуть, что ситуация, которая в настоящее время разворачивается в районе Волчанска, по-моему, очень симптоматична для подтверждения этого тезиса. Есть ресурсы – есть стабильность, стойкость обороны. Ресурсов по тем или иным позициям недостаточно или они вовремя не подвозятся – соответственно, украинский фронт будет проседать на том или ином участке.