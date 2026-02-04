Оккупанты ударили по рынку в Дружковке Донецкой области: погибли семь человек, есть раненые

Днем 4 февраля российская оккупационная армия нанесла удары по Дружковке Донецкой области. Целью путинских террористов стал местный рынок.

Вследствие теракта погибли 7 человек, еще 15 – получили ранения. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

Подробности теракта

По информации областной администрации, путинская армия обстреляла город кассетными снарядами. Враг целенаправленно атаковал рынок, где всегда утром массовое скопление людей.

"Это еще одно целенаправленное военное преступление и очередное доказательство того, что все российские заявления о "перемирии" не стоят ничего. Окончательное количество жертв этой атаки еще не установлено – о существенных обновлениях буду сообщать дополнительно", – говорится в заявлении ОВА.

Погибли по меньшей мере семь человек от 43 до 81 года. Ранения получили 15 человек от 50 до 72 лет.

На месте обстрела работают все ответственные службы. Пострадавшим предоставляют необходимую помощь и ликвидируют последствия обстрелов.

Кроме того, враг еще сбросил на Дружковку две авиабомбы. В результате этой атаки были повреждены промзона, три многоэтажки и три частных дома.

После очередной серии обстрелов глава областной администрации призвал жителей региона эвакуироваться в более безопасные регионы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что оккупанты ударили по Одессе дронами. Враг повредил жилые дома, школу и два детсада.

Кроме того, захватчики нанесли удары по Днепропетровщине. На местах ударов произошли пожары, есть погибшие и раненые.

Также из-за российских обстрелов в Харькове почти тысяча домов осталась без отопления. Станции метро в городе будут действовать как круглосуточные пункты обогрева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!