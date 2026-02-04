Оккупанты ударили по Днепропетровщине: произошли пожары, есть погибшие и раненые. Фото

В ночь на 4 февраля российские войска снова атаковали Днепропетровскую область. В Васильковской громаде Синельниковского района оккупанты разбили жилые дома и авто, убили двух человек, еще двоим нанесли ранения.

Фиксировались последствия обстрелов и в населенных пунктах Никопольского района, там под ударом оказалась инфраструктура. Об атаке врага и ее последствиях рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Синельниковский район

Россияне в ночь с 3 на 4 февраля атаковали дронами Васильковскую громаду.

"Погибли 68-летняя женщина и 38-летний мужчина. Еще два человека пострадали. Женщина 47 лет и мужчина 63 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести", – отметил Ганжа.

Он добавил, что на местах вражеских ударов вспыхнули пожары.

"Повреждены 3 частных дома, еще один – уничтожен. Изуродованы хозяйственные постройки, авто, здание, которое не эксплуатировалось, админздание. Зацепило линию электропередач", – перечислил разрушения чиновник.

Никопольский район

Снова страдал от террора РФ и Никопольский район. Из РСЗО "Град" и с помощью FPV-дронов оккупанты били по Никополю, Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадах.

В результате вражеских обстрелов на Никопольщине повреждены инфраструктура, линия электропередачи.

