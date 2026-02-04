Оккупанты ударили по Одессе дронами: повреждены дома, школа и детсад. Фото

В ночь на среду, 4 февраля, российские оккупационные войска нанесли удары по Одессе – враг направил на город дроны-камикадзе типа "Шахед". Целями атаки стали гражданская и промышленная инфраструктура в двух районах областного центра.

Сильно поврежден двухэтажный жилой дом, спасены четыре человека, двум пострадавшим оказали помощь на месте. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В результате вражеского обстрела пострадал двухэтажный жилой дом: разрушена кровля, повреждены перекрытия в квартирах, взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях и посекло машины.

Также пострадали школа и детский сад. Кроме того, зафиксировано попадание в административное здание промышленного объекта, там возник пожар.

"Сотрудники ГСЧС спасли четырех людей. Двум женщинам медики оказали необходимую помощь на месте", – написал Лысак.

Коммунальные службы Одессы начали ликвидацию последствий атаки и закрытие выбитых окон. Продолжаются обследования.

По данным мониторинговых каналов, враг применил 20 БпЛА, которые залетали из акватории моря на южные районы города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля российская оккупационная армия ударила по Одесской области. Под атакой снова оказались гражданская и энергетическая инфраструктура. Без электроэнергии остались более 50 тыс. человек.

