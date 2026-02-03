Под ударом была гражданская инфраструктура и энергетика: Россия атаковала Одесскую область, более 50 тыс. человек без света. Фото

В ночь на 3 февраля российская оккупационная армия ударила по Одесской области. Под атакой снова оказались гражданская и энергетическая инфраструктура.

Без электроэнергии остались более 50 тыс. человек. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно

"Враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку по Одесской области. Удары зафиксированы по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона", – написал чиновник.

Из-за обстрелов повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, автомобили.

"В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением", – говорится в сообщении.

По информации Кипера, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Критическая инфраструктура работает на генераторах.

Прокуроры начали фиксировать последствия вражеской атаки, в результате которой пострадали жилой сектор и энергетическая инфраструктура Одесской области.

В частности, повреждены фасады и остекление, заборы трех жилых домов, четыре автомобиля, один из которых полностью выгорел огнем.

"При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером, 2 февраля, Россия начала очередную атаку на Украину, запустив сотни ударных беспилотников из ряда локаций. Под утро оккупанты запустили несколько десятков баллистических и крылатых ракет. Целью российского террора в очередной раз стали объекты критической инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля российские террористические войска осуществили массированную атаку на Украину, применив ударные дроны и баллистические ракеты. Под ударами оказались Днепр и область. В результате обстрелов в населенных пунктах произошли пожары и разрушения, к счастью, обошлось без пострадавших.

