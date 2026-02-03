В Харькове вражеский дрон попал в многоэтажку: горят квартиры, есть пострадавшие. Видео

Днем 3 февраля российские оккупанты атаковали Салтовский район Харькова. В результате попадания беспилотника произошел пожар в жилой многоэтажке.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его информации, пострадали по меньшей мере три человека.

В результате попадания в пятиэтажке произошел пожар. Городской голова Игорь Терехов отметил, что три верхних этажа дома выгорели. Жители этих этажей успели спастись.

Российские обстрелы Украины 3 февраля

В ночь на 3 февраля, когда температура в Киеве опустилась до значительных минусовых показателей, Россия массированно атаковала город дронами и ракетами разных типов. Известно о разрушениях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. Пострадали пять человек.

Под атакой был и Харьков и еще 16 населенных пунктов области. Оккупанты применили по региону пять ракет, пять управляемых авиабомб, 25 БпЛА типа "Герань-2", три дрона типа "Молния", четыре FPV-дрона и еще 36 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах. В частности, известно о повреждении жилых домов, автомобилей, детского сада, электросетей и хозяйственных построек. Пострадали шесть человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на 3 февраля российская оккупационная армия ударила по Одесской области. Под атакой снова оказались гражданская и энергетическая инфраструктура.

