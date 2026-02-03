Днепр под массированной атакой РФ: враг запустил баллистику и десятки 'Шахедов'

В ночь на 3 февраля российские террористические войска осуществили массированную атаку на Украину, применив ударные дроны и баллистические ракеты. Под ударом оказались Днепр, а также Киев и Харьков. В Днепре первые взрывы прозвучали около 00:10, атака продолжалась и после этого.

Воздушные силы ВСУ сообщили о баллистическом ударе в направлении Днепра. Информация оперативно обновлялась, поскольку воздушная тревога продолжалась, а угроза оставалась актуальной.

По данным Воздушных сил ВСУ, вражеские дроны атаковали сразу несколько направлений, в том числе центральные и восточные регионы страны. В сообщениях отмечалось, что часть беспилотников двигалась именно на Днепр, а также фиксировались пуски баллистических ракет.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа обратился к жителям области с предупреждением об опасности."Днепропетровщина под атакой. Позаботьтесь о безопасности. Берегите себя и близких", – написал он в 1:10.

Местные жители сообщали о серии взрывов в Днепре во время воздушной тревоги. В городе наблюдались перебои с электроснабжением, часть районов временно осталась без света. Люди оставались в укрытиях и ждали официальной информации от властей и военных.

Мониторинговые каналы отмечали, что атака носила комбинированный характер и включала применение баллистики. За несколько минут до взрывов появились сообщения о запуске ракет из района Таганрога, после чего в городе прозвучало несколько громких ударов.

Что известно на данный момент

По информации мониторинговых каналов, в Днепре было слышно несколько взрывов в разных районах города. Сообщалось о вероятных прилетах, однако официальные данные о последствиях атаки на момент публикации уточняются. Атака продолжалась, поэтому жителей призвали оставаться в безопасных местах.

Также под ударами этой ночью находились Киев и Харьков, где силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям. Информация о повреждениях, пострадавших и масштабах разрушений ожидается после завершения воздушной тревоги и проверки данных соответствующими службами.

Как сообщал OBOZ.UA, войска Российской Федерации наносили удары по линиям электропередачи и местным объектам энергетики Днепропетровской области. Однако в течение дня 2 февраля обстрелов нашей инфраструктуры "Шахедами" и ракетами не было, обратил внимание президент Владимир Зеленский.