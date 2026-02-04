"Самый трагический день": в ДТЭК назвали имена шахтеров, которых Россия убила ударом по автобусу на Днепропетровщине. Фото
Россия 1 февраля нанесла удар по гражданскому автобусу, в котором ехали, в частности, шахтеры. Тогда погибли 12 украинцев, в том числе и девять сотрудников ДТЭК.
В компании день удара считают "самым трагическим для семьи ДТЭК за время полномасштабной войны". Там также назвали имена погибших шахтеров и показали их лица.
Россия убила девять шахтеров ДТЭК
"1 февраля — самый трагический день для семьи ДТЭК за время полномасштабной войны. В этот день Россия осуществила масштабную террористическую атаку на наши шахты. Враг сознательно ударил по гражданскому автобусу. Погибли 12 гражданских. 9 из них — шахтеры ДТЭК", – указано в сообщении компании.
В результате российского террористического удара погибли:
- Андрей Сморгунов, горняк очистного забоя
- Роман Лысогоря, машинист горных выемочных машин
- Денис Бойков, помощник начальника участка
- Роман Мухонько, электрослесарь подземный
- Николай Довбыш, горняк очистного забоя
- Руслан Чичиеков, горняк очистного забоя
- Евгений Тарасенко, механик участка
- Денис Кармелицкий, горняк по ремонту горных выработок
- Виталий Булаш, мастер горный
"Мы никогда не забудем эти имена. И никогда не простим врагу эту потерю. Вечная память шахтерам, жизни которых забрала Россия..." – заявили в ДТЭК.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия атаковала предприятие под Павлоградом и автобус с шахтерами.
После первого попадания водитель автобуса потерял управление и въехал в забор. Когда же люди начали выбираться из автобуса, помогая друг другу, враг нанес повторный удар – уже прямо по гражданским.
