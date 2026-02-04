'Самый трагический день': в ДТЭК назвали имена шахтеров, которых Россия убила ударом по автобусу на Днепропетровщине. Фото

Россия 1 февраля нанесла удар по гражданскому автобусу, в котором ехали, в частности, шахтеры. Тогда погибли 12 украинцев, в том числе и девять сотрудников ДТЭК.

В компании день удара считают "самым трагическим для семьи ДТЭК за время полномасштабной войны". Там также назвали имена погибших шахтеров и показали их лица.

Россия убила девять шахтеров ДТЭК

"1 февраля — самый трагический день для семьи ДТЭК за время полномасштабной войны. В этот день Россия осуществила масштабную террористическую атаку на наши шахты. Враг сознательно ударил по гражданскому автобусу. Погибли 12 гражданских. 9 из них — шахтеры ДТЭК", – указано в сообщении компании.

В результате российского террористического удара погибли:

Андрей Сморгунов , горняк очистного забоя

, горняк очистного забоя Роман Лысогоря , машинист горных выемочных машин

, машинист горных выемочных машин Денис Бойков , помощник начальника участка

, помощник начальника участка Роман Мухонько , электрослесарь подземный

, электрослесарь подземный Николай Довбыш , горняк очистного забоя

, горняк очистного забоя Руслан Чичиеков , горняк очистного забоя

, горняк очистного забоя Евгений Тарасенко , механик участка

, механик участка Денис Кармелицкий , горняк по ремонту горных выработок

, горняк по ремонту горных выработок Виталий Булаш, мастер горный

"Мы никогда не забудем эти имена. И никогда не простим врагу эту потерю. Вечная память шахтерам, жизни которых забрала Россия..." – заявили в ДТЭК.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия атаковала предприятие под Павлоградом и автобус с шахтерами.

После первого попадания водитель автобуса потерял управление и въехал в забор. Когда же люди начали выбираться из автобуса, помогая друг другу, враг нанес повторный удар – уже прямо по гражданским.

