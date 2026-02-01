Россия атаковала предприятие и автобус с шахтерами: 12 погибших, семеро раненых. Фото

На Днепропетровщине произошла ужасная атака российских войск. Под огонь попали угледобывающее предприятие и автобус с шахтерами.

В результате обстрела погибли 12 человек, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил заместитель городского головы Вадим Добровольский.

Как уточнил нардеп Михаил Волынец, по предварительным данным, россияне применили четыре БПЛА типа "шахед", нанеся прицельные удары по гражданской и производственной инфраструктуре.

Среди погибших и раненых – работники предприятия и водитель автобуса, перевозившего шахтеров на работу. Всех пострадавших госпитализировали.

По данным источников OBOZ.UA, речь идет о шахтерах компании "ДТЭК Павлоградуголь". Прилеты зафиксированы в Терновке.

В ГСЧС сообщили, что в результате атаки возник пожар, который пожарные ликвидировали.

Напомним, в Запорожье 1 февраля прогремели взрывы во время очередной атаки со стороны российских войск. Удар БПЛА пришелся на роддом, в результате чего пострадали шесть человек.

По данным ГСЧС, из-за атаки вспыхнул пожар на 2 этаже, в приемной гинекологического отделения. Спасатели ликвидировали возгорание. Поисково-спасательные работы завершены. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Кроме того, дрон оккупантов взорвался в одном из районов города. Предварительно, три человека получили ранения. Среди них маленький мальчик. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, также 1 февраля российские войска нанесли авиационный удар по Славянску в Донецкой области. По городу сбросили три авиабомбы ФАБ-250, в результате чего зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. Известно о погибшей и раненой мирной жительнице.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!