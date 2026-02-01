Армия России ударила тремя ФАБ-250 по Славянску: разрушены дома, погибла женщина. Фото

Российские войска утром нанесли авиационный удар по Славянску в Донецкой области. По городу сбросили три авиабомбы ФАБ-250, в результате чего зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры.

Известно о погибшей и раненой мирной жительнице. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, в результате авиаудара повреждены 14 многоэтажных жилых домов, три автомобиля, отделение "Новой почты" и коворкинг-центр. Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура в одном из жилых районов города.

В результате атаки погибла 43-летняя женщина – жительница Краматорска. Еще одна местная жительница получила ранения, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте удара работают соответствующие службы, продолжается фиксация последствий обстрела и оказания помощи пострадавшим.

Напомним, днем в пятницу, 30 января, возле Славянска Донецкой области российские оккупанты атаковали дроном авто коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса", на котором работники возвращались после ремонтных работ на инфраструктурном объекте. Один коммунальщик погиб, еще двое ранены.

Как сообщал OBOZ.UA, рано утром 27 января россияне атаковали Славянск Донецкой области. Один из КАБов попал в частный дом, где жила семья преподавателя Славянского энергостроительного колледжа Виктории Коростелевой. Женщина и ее муж Михаил погибли, чудом выжил их 20-летний сын Владислав.

