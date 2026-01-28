В Славянске российский ФАБ убил преподавательницу физики колледжа и ее мужа: сын чудом выжил после взрыва

Рано утром 27 января россияне атаковали Славянск Донецкой области. Один из КАБов попал прямо в частный дом, где жила семья преподавательницы Славянского энергостроительного колледжа Виктории Коростелевой. Женщина и ее муж Михаил погибли, чудом выжил их 20-летний сын Владислав.

Родители погибли на месте

Трагедия произошла около четырех часов утра 27 января. Россияне начали обстрел города Славянск Донецкой области. ФАБ-250 попал прямо в дом, где жила семья 45-летней преподавательницы Славянского энергостроительного колледжа Виктории Коростелевой.

Она и ее муж Михаил погибли на месте. Выжил только их единственный 20-летний сын Владислав. Он получил ранения и сейчас находится в больнице. Дом семьи был разрушен взрывом.

В самом учебном заведении сочувствуют по поводу трагической гибели своей коллеги. Виктория Борисовна преподавала физику и астрономию 23 года, была очень талантливым человеком.

После полномасштабного вторжения РФ семья выехала из Славянска, но как только это стало возможным, они вернулись домой.

Дралась за правду

Одноклассница и подруга Виктории Коростелевой Елена Исакова рассказывает OBOZ.UA, что Виктория со школы очень увлекалась математикой.

"У нее папа преподавал математику, и всегда дочку настраивал именно на эту науку. Да и у Виктории был математический склад ума, она была очень талантливой. Хорошо училась по всем предметам, но точные науки ей давались лучше всего", – вспоминает одноклассница.

Виктория была очень дисциплинированной, все у нее было разложено по полочкам. И еще она была очень справедливой и готовой бороться за правду. В школе даже дошло до драки, когда нужно было отстоять свои принципы.

Она всегда защищала более слабых, тех, кого обижали. Если Виктория видела это, то она горой становилась на сторону слабых.

Могла работать в вузе, но выбрала семью

Еще Виктория со школы очень много читала, кажется она прочитала миллион книжек.

"Она была очень глубокой, с ней всегда было о чем поговорить. Мы почти одновременно с ней родили своих детей. Поэтому вместе гуляли с колясками. Мы никогда не молчали, всегда что-то обсуждали, с ней было очень интересно. Потом моя дочь и сын Вики учились в одном классе, поэтому мы тоже с ней общались", – говорит Елена.

Виктория могла бы сделать хорошую научную карьеру, преподавать в вузе, защитить кандидатскую, но она решила посвятить себе семье.

С мужем Михаилом они прожили 25 лет, единственный сын у них был очень долгожданным. Виктория любила свою семью, своего сына и мужа, заботилась о них, после работы все время посвящала им.

Она подталкивала своего супруга тоже закончить колледж, получить профессию. Сын тоже учился в учебном заведении, где преподавала мама.

У Виктории осталась мама и сестра, они живут на западной Украине. В Славянске есть брат Михаила, сейчас он занимается организацией похорон.

Если кто-то захочет поддержать Владислава, который в один миг потерял любимых родителей и дом, то можете перечислить средства на карточку 4874 1000 2461 6529 или на банку по ссылке https://send.monobank.ua/jar/8XhLN511wD.