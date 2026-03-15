Россия готовила большую наступательную операцию в конце прошлого года: Зеленский рассказал, как ее удалось сорвать

В конце прошлого, 2025 года, Российская Федерация готовила крупную наступательную операцию. Впрочем, ее удалось успешно сорвать. Это стало возможным благодаря дроновым технологиям.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью CNN. Он также отметил, что это был успех не только из-за территории, но и из-за людей, а также потому, что "мы предотвратили масштабное российское наступление".

"Россия подготовила большую наступательную операцию, которую они хотели начать в конце прошлого года и продолжить этой весной. В ответ мы провели собственные контрнаступательные действия, чтобы не допустить масштабного российского наступления", – рассказал президент.

Также, по словам Владимира Зеленского, это в значительной степени стало возможным благодаря украинским дроновым технологиям.

"Россия начала терять 30–35 тысяч военных ежемесячно из-за дронов – FPV и других типов дронов", – отметил украинский лидер.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин никогда на самом деле не стремился к переговорам и завершению войны против Украины. По его словам, Кремль лишь имитировал готовность к диалогу, одновременно пытаясь выдвигать Украине ультиматумы и требовать территориальных уступок.

OBOZ.UA также сообщал, что украинские войска активизируют удары по российской логистике, технике и живой силе, что может осложнить планы России по масштабному наступлению в 2026 году. Контратаки ВСУ на юге уже влияют на ситуацию на нескольких участках фронта.

