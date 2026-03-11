Украинские войска усиливают ударную кампанию по российской логистике, технике и живой силе: в ISW оценили, может ли это сорвать наступление врага

Украинские войска активизируют удары по российской логистике, технике и живой силе, что может осложнить планы России по масштабному наступлению в 2026 году. Контратаки ВСУ на юге уже влияют на ситуацию на нескольких участках фронта.

Аналитики считают, что эти действия могут сорвать подготовку российской весенне-летней кампании. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

В ISW отмечают, что украинские контратаки на юге страны, вероятно, мешают подготовке России к наступательным операциям в Донецкой области и на юге Украины в 2026 году. Это происходит несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о якобы успехах российских войск.

Командир украинского полка, который действует на Александровском направлении, 10 марта сообщил, что российское командование перебрасывает дополнительные силы в этот район в рамках "предвесенней кампании".

По его словам, российские войска могут начать весеннее наступление сначала на Покровском направлении, а затем на Лиманском. Вероятной целью является продвижение к границе Донецкой области и атака на так называемый Крепостной пояс с севера.

Аналитики считают, что весной 2026 года российские силы могут сосредоточить основные усилия на Покровском, Александровском и Запорожском направлениях, пытаясь захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей и продвинуться в сторону Запорожской и Днепропетровской областей.

В то же время украинские контратаки на направлениях Александровки, Гуляйполя и Запорожья имеют каскадный эффект для других участков фронта и могут нарушать эти планы.

В частности, сообщается о передислокации российских подразделений 76-й дивизии ВДВ с Покровского направления на Запорожское в январе–феврале 2026 года. Также в конце февраля части 40-й бригады и 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота РФ переместились из района Доброполья в направлении Гуляйполя.

По словам украинского командира Комаренко, украинские силы остановили продвижение россиян вблизи населенных пунктов Плавни и Приморское к западу от Орехова и ведут там контрнаступление.

Он также отметил, что количество российских атак вблизи Покровска и Мирнограда несколько уменьшилось, поскольку часть российских сил была переброшена на направление Александровки.

Кроме того, Россия продолжает нести значительные потери. Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта заявил, что по данным российских документов, полученных Главным управлением разведки, потери РФ с начала полномасштабной войны составляют около 1,315 миллиона убитых и тяжело раненых.

В ISW отмечают, что такие потери могут ограничивать возможности России проводить масштабные наступательные операции.

Аналитики также отмечают активизацию украинской кампании ударов по российской логистике. В частности, украинские силы значительно увеличили использование FPV-дронов, в том числе на новых частотах, чтобы обходить российские системы радиоэлектронной борьбы.

По оценкам украинских официальных лиц, зона поражения таких дронов сейчас составляет примерно 20–25 километров.

Сообщается, что украинские беспилотники наносят точечные удары по российской технике на дорогах к северо-востоку от оккупированного Донецка, примерно в 55 километрах от линии фронта. Подобные атаки также фиксируются и на юге Украины.

Кроме того, российский чиновник Родион Мирошник заявил, что украинские силы атаковали грузовой поезд в оккупированном Крыму.

Аналитики считают, что рост количества украинских беспилотных атак может ослабить российскую кампанию воздушного перехвата на поле боя, которая давала России определенные тактические преимущества в 2025 году.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщил, что использование российских FPV-дронов в феврале 2026 года уменьшилось примерно на 18%, вероятно из-за ударов украинских сил по складам беспилотников.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бойцы ГУР получили российские документы о потерях на поле боя. По словам президента Украины Владимира Зеленского, соотношение потерь составляет 62% убитых и 38% раненых. В закрытой документации РФ говорится о безвозвратных потерях в размере 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых, но есть основания считать эти цифры заниженными.

