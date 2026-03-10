В ГУР получили российские документы о потерях на поле боя: Зеленский озвучил подробности. Фото

Украинская разведка получила секретные документы, которые содержат оценку российской стороны собственных потерь на фронте. Речь идет о критической цифре. Но она является заниженной.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко.

"Важные документы были получены нашей разведкой относительно российской оценки их потерь на поле боя", – сообщил глава государства.

Как Россия оценивает собственные потери в войне в Украине

По словам Зеленского, в добытых документах говорится, что из 100% потерь врага в личном составе - 62% убитых и 38% раненых.

"В частности, зафиксировано изменение соотношения убитых и раненых россиян, а именно из 100% потерь 62% убитых и 38% раненых. Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Есть основания считать, что данные об этом уровне потерь являются заниженными", - отметил президент.

Как Россия планирует воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке

По словам главы государства, также есть данные разведки, что Россия хочет воспользоваться боевыми действиями на Ближнем Востоке, чтобы заставить Запад полностью отменить санкции в отношении ее энергетики и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ.

"Есть данные о намерениях россиян говорить о полной отмене санкций в отношении энергетики. Определяемся с мерами нашего противодействия и будем информировать партнеров", – проинформировал Зеленский

Кроме того, ГУР получило обновленные данные о сотрудничестве между Россией и Северной Кореей.

Как сообщал OBOZ.UA:

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что враг ежемесячно теряет 30 – 35 тысяч военных погибшими или тяжелоранеными. Россия платит жизнью 156 человек, чтобы оккупировать один километр украинской земли.

По данным Генштаба, по состоянию на 9 марта 2026 года общие потери врага с начала полномасштабной войны составили уже 1 274 990 человек. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали и ранили еще 950 российских оккупантов.

