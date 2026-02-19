'Россия теряет 30 000–35 000 военных в месяц': Зеленский рассказал, сколько жизней стоит врагу один километр земли

Российские власти пытаются подать свои действия как "успешные шаги", однако не убеждают даже собственную аудиторию. Страна-агрессор не может достичь успешных результатов на поле боя, но ежемесячно теряет от 30 000 до 35 000 оккупантов погибшими или тяжелоранеными.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, даже радикализированная часть населения России не доверяет правительству и Владимиру Путину.

Попытки россиян продемонстрировать своей аудитории якобы результативность действий не дали ожидаемого эффекта. Даже националистически настроенная часть общества не доверяет заявлениям власти, поскольку не видит реальных достижений на фронте.

По данным, которые привел глава государства, ежемесячно РФ теряет около 30-35 тысяч оккупантов (речь идет о погибших и тяжелораненых). Также отмечается, что для оккупации одного километра украинской территории Россия фактически "платит" жизнью 156 военных.

Напомним, только за прошедшие сутки, 18 февраля, Силы обороны ликвидировали и ранили еще 830 российских оккупантов.

Также OBOZ.UA сообщал, прокремлевский сервис "Яндекс" начал размывать изображения российских военных кладбищ на своих картах. Таким образом скрываются, в частности, спутниковые изображения захоронений в Североморске.

