ВСУ отминусовали еще 830 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 18 февраля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 830 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 256 910 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 1 танк, 3 бронемашины и 21 артиллерийская система. Общие потери врага составляют 11 682 танка, 24 054 ББМ и 37 384 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1649 единиц реактивных систем залпового огня и 1302 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 347 вертолетов и 138 330 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4314 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 79 036 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4072 – специальной техники.

Напомним, Вооруженные силы Украины вблизи Мариуполя Донецкой области поразили дальнобойными дронами российский зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ. Также атаки украинских дронов произошли на пункты базирования техники и личного состава ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска осуществили успешную операцию в Краснодарском крае РФ, поразив Ильский НПЗ. Также нанесены удары по логистическим объектам и узлу связи оккупантов на временно оккупированной территории Украины.

