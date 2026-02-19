Кремль дергает за ниточки и готовит новую военную кампанию: как Беларусь стала угрозой для Украины и Европы

Украина 18 февраля применила пакет санкций против режима Лукашенко. Президент Украины Владимир Зеленский озвучил ряд причин для такого решения, среди которых пособничество Беларуси в организации Россией ударов по украинским городам, а также снабжение РОВ продукцией беларусского военно-промышленного комплекса. Но это далеко не все.

Зеленый свет агрессору

Участие Беларуси в войне против Украины на стороне России не нуждается в каком-то отдельном доказательстве и проведении некоего расследования. Режим Лукашенко поддерживал вторжение в Украину еще до того, как оно началось, предоставив территорию РБ в 2021 году для размещения там 40 тысячного российского военного контингента.

Любое оправдание беларусского диктатора, что, мол, ударная группировка российских войск накапливалась там в течение года из-за проведения совместных учений, не выдерживает элементарнейшей критики. За год в Беларуси было сконцентрировано сил и средств российской армии в три раза больше, чем сухопутные войска РБ.

То, что Россия накапливала войска для удара по Украине, прикрываясь учениями, а Лукашенко "ничего не знал", говорит либо о его умственной неполноценности, либо о беспринципном вранье в попытке оправдать содействие вторжению.

Но помимо этого режим Лукашенко традиционно способствовал и другим операциям России, информационного и гибридного характера, направленным как против стран ЕС, так и Украины.

Многофункциональный Лукашенко

Режим Лукашенко, равно как и территорию Беларуси, Россия всегда использовала для разнообразнейших провокаций и спецопераций еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Думаю, важным будет напомнить о миграционном терроре, который устроили с территории Беларуси российские кураторы самопровозглашенного беларусского президента летом 2021 года на границе с Литвой и Польшей. Тогда через территорию РБ хлынули потоки нелегальных мигрантов, организованные российскими спецслужбами при полном потворстве режима Лукашенко.

Россия, используя знакомую методику ведения гибридной войны в формате "нас там нет" и "это не мы", использовала нелегальных мигрантов преимущественно из Сирии и Ирака, а так же территорию Беларуси для атаки на страны ЕС и членов НАТО, дестабилизации социальной и общественной обстановок. Помимо этого страна-агрессор таким образом пыталась создать на границе Европы проблему, которая бы отвлекла внимание европейского политикума от украинского вопроса, причем на фоне готовящегося полномасштабного вторжения.

Помимо этого территория Беларуси годами использовалась российскими спецслужбами для осуществления разведывательной деятельности в отношении соседних стран ЕС, налаживания шпионских сетей, проведения информационных спецопераций и диверсий.

После полномасштабного вторжения и провала наступления на Киев Россия хоть и забрала свои основные силы с территории РБ, но продолжала создавать напряженность вдоль границы диверсионной, разведывательной деятельностью. В свою очередь беларусская информационная машина превратилась в российский филиал пропаганды войны и под чутким управлением из Минска генерирует в беларусское медиа-пространство ненависть к европейцам и украинцам.

После ухода основных российских сил территория Беларуси не стала для Украины и ее европейских соседей безопаснее. Стоит вспомнить, что после мятежа Евгения Пригожина именно РБ на долгое время разместила у себя боевиков ЧВК "Вагнер".

РБ продолжает рассматриваться Россией как площадка для будущей военной кампании как против Украины, так и ЕС.

В частности, фиксируется строительство ряда объектов для содержания военнослужащих, по своей вместимости явно превышающие потребности ВС РБ, а возможности железнодорожной логистики расширяются присутствием РЖД.

И это все помимо упомянутых президентом Украины причин введения санкций, среди которых:

– развертывание системы ретрансляторов для управления ударными дронами;

– сотрудничество беларусского ВПК с Россией и поставки продукции, необходимой для производства вооружений;

– размещение (или имитация размещения) комплекса "Орешник".

Режим Лукашенко является многофункциональным инструментом в руках России, оказывающей посредством этой марионетки давление, как на Украину, так и страны ЕС. И это неоспоримый факт.

Настало время этой марионетке окончательно отрезать ниточки от рук, ею руководящих. А что случится с марионеткой при падении? Это уже ее проблемы. Главное, чтобы процесс был поддержан на международном уровне, иначе Беларусь, увы, но таки останется еще на долгие годы не только под руководством диктатора, но и угрозой как для Украины, так и Европы.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".