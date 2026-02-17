В Генштабе подтвердили поражение Ильского НПЗ, логистических объектов и узла связи оккупантов. Фото и видео

Силы обороны осуществили успешную операцию в Краснодарском крае РФ. В результате подтверждено поражение Ильского НПЗ в населенном пункте Ильский.

Кроме того, нанесены удары по логистическим объектам и узлу связи оккупантов на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 17 февраля.

"Поражены Ильский НПЗ, логистические объекты и узел связи оккупантов", – говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что удары по объектам агрессора осуществляются в рамках системных мероприятий, направленных на уменьшение его наступательного и военно-экономического потенциала.

В частности, в ночь на 17 февраля в районе населенного пункта Ильский (Краснодарский край, РФ) был поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский". Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории предприятия.

Информация о последствиях уточняется.

Что известно об объекте

Ильский НПЗ является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России и имеет важное значение в производстве нефтепродуктов. Общая мощность его установок первичной переработки достигает 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие также привлечено к обеспечению армии оккупантов.

Операции на ВОТ Украины

Также нанесены удары по районам сосредоточения сил противника на временно оккупированной территории Запорожской области – вблизи Розовки и Любимовки.

Кроме этого, поражена логистическая инфраструктура врага, в частности склады материально-технического обеспечения в Донецке и в районе населенного пункта Лидино на ВОТ Донецкой области.

В районе Зеленополя, на ВОТ Запорожской области, также зафиксировано поражение узла связи 127-й мотострелковой дивизии противника.

Информация о потерях оккупантов и объемы нанесенного ущерба уточняется.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора", – говорится в сообщении.

