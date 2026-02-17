Поражен вертолет Ка-27 и три пункта управления БПЛА: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу

Силы обороны в ночь на 17 февраля поразили российский вертолет Ка-27. Результативная операция была осуществлена на территории оккупированного Крыма.

Кроме того, 16 февраля наши защитники нанесли удары по трем пунктам управления БпЛА врага. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Поражен вертолет Ка-27 и три пункта управления БпЛА врага", – говорится в сообщении.

Детали операции

В Генштабе отметили, что подразделения Сил обороны в рамках последовательной работы по уменьшению боевых возможностей противника продолжают наносить удары по его ключевым военным объектам.

В ночь на 17 февраля вблизи населенного пункта Камышлы (Крым) украинские военные поразили вражеский корабельный многоцелевой вертолет Ка-27. Подтверждено попадание в цель.

Кроме того, 16 февраля 2026 года были поражены три пункта управления беспилотниками противника – в районах Гуляйполя (ВОТ Запорожской области), Анатольевки (Курская область, РФ) и населенного пункта Затишье (ВОТ Запорожской области).

Потери оккупантов и масштабы повреждений уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить удары по объектам, обеспечивающим управление войсками, авиацию и беспилотные подразделения российского агрессора", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны осуществили успешную операцию в Краснодарском крае РФ, поразив Ильский НПЗ. Также нанесены удары по логистическим объектам и узлу связи оккупантов на временно оккупированной территории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!