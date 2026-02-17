Путин может пойти на заморозку войны и забыть о капитуляции Украины: что должен сделать Трамп. Интервью с Курносовой

В ситуации стремительного ухудшения состояния экономики страны-агрессора России арест "теневого флота" РФ в сочетании с дальнейшим понижением мировой цены на нефть приведет к тому, что Кремль будет вынужден согласиться на долгосрочное перемирие в войне против Украины, а также забыть о своих требованиях капитуляции нашей страны. Все рычаги для такого давления имеются у президента США Дональда Трампа. Кроме того, он и сам заинтересован, чтобы война закончилась до ноября, когда в Штатах пройдут довыборы.

На самом деле, по сугубо экономическим причинам Кремль и сам должен бы быть заинтересованным в замораживании войны, если бы не маниакальная одержимость Украиной кремлевского диктатора Владимира Путина. Раскрывшиеся факты об отравлении его главного политического оппонента Алексея Навального еще раз подтверждают людоедскую сущность главы Кремля.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– По мнению президента Зеленского, американский президент Трамп мог бы предпринять три шага, чтобы приблизить мир в Украине. Это предоставление сильных гарантий безопасности, пакет для экономического восстановления страны, а также прямое требование к Путину о немедленном прекращении агрессии. По вашим оценкам, какие из этих пунктов могли бы принять в Кремле, особенно в ситуации, когда экономические проблемы в РФ нарастают?

– По поводу экономического восстановления Украины, это явно не их собачье дело, что и как будет делать Украина. Это совершенно не касается Кремля, и, как мне кажется, странно пытаться об этом его спрашивать.

По-моему, самая действенная история – это, конечно, третий пункт. И если говорить про экономику, то как раз можно экономически давить на Россию – если Путин не остановится, то Трамп будет предпринимать дальнейшие шаги, чтобы экономическая ситуация в России стала еще хуже. Она и сейчас плоха, а может стать еще хуже. И у Трампа эти рычаги в руках есть. Поэтому экономическое давление на Россию Путиным может быть услышано.

Я считаю, что давить нужно именно на это и требовать немедленного прекращения огня, а потом уже все остальное.

– Если давление Соединенных Штатов будет достаточно мощным, можем ли мы рассчитывать как минимум на долгосрочное перемирие? Если да, то что это может дать в контексте окончания войны? Очевидно, что Трамп делает ставку на то, что долгосрочное перемирие можно рассматривать как первый шаг к окончательному прекращению войны. Но готов ли Кремль к таким шагам?

– В истории мы знаем много примеров, когда долгосрочное перемирие и стало фактическим окончанием войны, без формально-юридического подписания соглашения о мире. Например, до сих пор между Японией и Россией, а до этого между Японией и Советским Союзом так и не было подписано соглашения о мире. Тем не менее никто ни с кем не воюет. Или пример Корей. Было заключено лишь перемирие, и никакого дальнейшего договора заключено не было. Тем не менее до сих пор Северная и Южная Корея как-то так существуют.

Поэтому, на мой взгляд, как раз прекращение огня и соглашение о перемирии в текущей ситуации могло бы быть тем решением, которое привело бы ситуацию к постепенному разрешению. Тем более что, в конце концов, неизвестно, что будет происходить в России дальше. Главное сейчас, чтобы Путин перестал стрелять и убивать людей. Кстати, с обеих сторон линии фронта.

– Видите ли вы признаки, в частности, в контексте мюнхенской речи Рубио, что американская администрация хотела бы ускорить процесс завершения войны в Украине? В ноябре в США пройдут довыборы, что тоже очень важно для Трампа, для его внутриполитических позиций. Могут ли США намного эффективнее надавить на Путина, в частности экономически, о чем вы сказали, чем они делали это ранее?

– Безусловно. Так как экономическая ситуация в России с каждым днем ухудшается, то именно экономическое давление могло бы быть достаточно эффективным.

Другое дело, что, так как эта ситуация динамическая, в каждый последующий день это давление будет восприниматься как более серьезное. Одновременно и у самого Трампа не так уж много времени, потому что если он никак не решит вопросы, – а их накопилось достаточно много, и не только по России, но и, например, по Ирану, – если не будет никаких продвижений, то у него могут возникнуть проблемы с промежуточными выборами.

Поэтому, на мой взгляд, конечно же, Трамп сам должен торопиться, если он хочет показать американцам, что в состоянии решать вопросы.

– Какие конкретные шаги мог бы предпринять президент Соединенных Штатов прямо сегодня, чтобы как минимум добиться замораживания конфликта?

– На мой взгляд, самый серьезный рычаг сегодня – это арест танкеров российского теневого флота и дальнейшее понижение цен на нефть. Это то, что оставляет Россию с тающим бюджетом и, соответственно, с сокращающимися расходами на войну.

Есть и еще один важный момент – это попытка перекрыть снабжение России современным, в первую очередь электронным оборудованием, микрочипами по серым схемам. Если это удастся, то это также нанесет сильный удар по ВПК России.

– Мы видим, что до сих пор продолжается агрессивная риторика Кремля. Фактически в Москве продолжают требовать капитуляции Украины. Если давление, о котором вы сказали, будет осуществлено, откажется ли Кремль от этих требований?

– Мы уже сегодня видим, что потери России на фронте больше, чем то количество новых мобилизованных, которое они могут привлечь. Даже "пушечное мясо" заканчивается. К тому же это "пушечное мясо" не бесплатное, за него надо платить.

Поэтому, если мы говорим про экономическое давление, естественно, сокращаются и деньги, которые Кремль может потратить на новых контрактников. Все это приводит к тому, что вынужденно Кремль становится заинтересованным в замораживании конфликта.

Понятное дело, пока Путин находится у власти, он не оставит мысли не только завоевать всю Украину, но и попытаться максимально восстановить свои позиции в Европе. На Украине его амбиции не заканчиваются. Сейчас мы говорим о том, насколько вероятно заморозить конфликт, а дальше нужно будет работать.

– Последний вопрос – по поводу новой информации об отравлении Навального. Как оказалось, для этого был использован совершенно экзотический яд. Это уже доказано пятью европейскими экспертизами. Как эти новые обстоятельства могут повлиять на санкции в отношении России? Может ли Кремль дополнительно заплатить за то преступление, которое он совершил два года назад?

– То, что Навальный был отравлен, было очевидно для меня с самого начала. Собственно, если это натуральный яд древесной жабы, то это, конечно, яд экзотический, но они бывают и синтетические. Яд можно синтезировать, и тогда он уже будет не настолько экзотическим.

Но я бы обратила внимание на то, зачем он был отравлен. Почему Кремлю была выгодна его ликвидация. Потому что с самого начала полномасштабного вторжения Навальный занял сторону Украины. А если мы посмотрим, что делает ФБК ("Фонд борьбы с коррупцией", созданный Алексеем Навальным. – Ред.) сегодня в лице в первую очередь Леонида Волкова, то мы поймем, что Кремлю было выгодно убить Навального для того, чтобы ФБК начал подспудно работать на Кремль.

Неслучайно же сложилась ситуация, когда встал вопрос о дальнейшем пребывании Волкова в Литве после его достаточно странных, если не сказать, жестких высказываний об украинских лидерах. Это показывает, какую сторону в войне сегодня занимает Леонид Волков как фактический руководитель ФБК.

– Что вы думаете по поводу новых санкций в отношении России за убийство Навального, каков ваш прогноз?

– Тут вопрос достаточно сложный. Почему? Потому что в такой конкретной ситуации нужно будет устанавливать конкретных лиц, которые давали указания, и тех, которые это исполняли. Поэтому – да, наверное, какие-то новые лица попадут в санкционные списки.

Но тут я тоже не могу не согласиться с Владимиром Зеленским: то, что Путин – военный преступник, что он еще и убивает политических оппонентов внутри своей страны, ничего нового нам про него не говорит. Это просто дополнительная характеристика его людоедской сущности, не более того.