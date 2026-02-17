В Пермском крае дроны атаковали химзавод, работающий на военную промышленность РФ: произошел пожар. Фото

Утром 17 февраля дроны-камикадзе атаковали Пермский край РФ. Целью удара стало химическое предприятие "Метафракс" в городе Губаха.

В результате ударов на территории завод возник пожар. Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Подробности операции

По информации очевидцев, в городе Губаха Пермского края БПЛА поразили инфраструктуру на территории химического предприятия. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что после прилета дронов на заводе начался пожар.

Канал "Dnipro Osint" пишет, что завод расположен в более 1600 км от границы с Украиной. Также отмечается, что дроны Сил обороны Украины поразили установку по производству метанола.

Губернатор Дмитрий Махонин подтвердил, что на территории Пермского края зафиксирован прилет беспилотников. Чиновник утверждает, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал и безопасности жителей ничего не угрожает.

В то же время пермский губернатор пригрозил жителям края за публикацию фото и видео БПЛА, а также последствий атаки.

Что известно о предприятии

"Метафракс Кемикалс" – это один из крупнейших химических холдингов России, который в последние годы прошел через процесс деприватизации и стал объектом регулярных атак БПЛА.

Завод является стратегически важным объектом химической промышленности РФ. Основной продукт – метанол, занимает около 40% российского рынка. Также завод производит формалин, уротропин, пентаэритрит, карбамидоформальдегидный концентрат (КФК), меламин.

Продукция используется в производстве смол, пластиков, удобрений, а также имеет оборонное значение (компоненты для взрывчатых веществ и ракетного топлива).

Напомним, ночью 17 февраля в Краснодарском крае РФ прогремела серия мощных взрывов. Дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ильском. В результате ударов на территории предприятия начался масштабный пожар.

Как писал OBOZ.UA, Силы специальных операций ВСУ осуществили операции по уничтожению вражеских целей на временно оккупированных территориях. В результате ударов украинские защитники уничтожили место хранения ОТРК "Искандер", пункт пилотирования "Рубикона" и другие объекты противника.

