ССО уничтожили место хранения 'Искандера', пункт пилотирования 'Рубикона' и объекты противника на ВОТ. Видео

Силы специальных операций ВСУ осуществили операции по уничтожению вражеских целей на временно оккупированных территориях. В результате ударов украинские защитники уничтожили место хранения ОТРК "Искандер", пункт пилотирования "Рубикона" и другие объекты противника.

Подразделения ССО нанесли успешные огневые поражения дронами FP-2. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Сил специальных операций ВСУ.

Подробности операции

Бойцы ССО ударили дронами по объектам тыловой и оперативной инфраструктуры противника на временно оккупированной территории Украины. В селе Пасечное, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, украинские войска попали в место хранения оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". На месте попадания были зафиксированы мощные взрывы.

Кроме того, пункт дистанционного пилотирования подразделения "Рубикон" был уничтожен в селе Высокое на временно оккупированной территории Запорожской области. Несколько дронов достигли цели.

Всего за период с 9 по 14 февраля подразделения ССО успешно поразили более 10 военных объектов противника на оккупированной территории Украины. В частности, речь идет о местах сосредоточения личного состава, складах боеприпасов и горюче-смазочных материалов, местах стоянки военного автомобильного транспорта и других объектах.

Напомним, ночью 17 февраля в Краснодарском крае РФ прогремела серия мощных взрывов. Дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ильском. В результате ударов на территории предприятия начался масштабный пожар.

Как писал OBOZ.UA, 12 февраля Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении десантно-транспортного катера проекта 02510 "БК-16". Вероятно, речь идет о том самом катере, который находился на пристани вблизи населенного пункта Новоозерное во временно оккупированном Крыму. В сообщении также отмечается, что после применения модифицированные терминалы могут блокироваться для предотвращения повторного использования.

