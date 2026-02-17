В России заявили об атаке на НПЗ в Краснодарском крае: произошел пожар. Фото и видео

Ночью 17 февраля в Краснодарском крае РФ прогремела серия мощных взрывов. Дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ильском.

В результате ударов на территории предприятия начался масштабный пожар. Об этом пишут российские меди и мониторинговые Telegram-каналы.

Взрывы в Краснодарском крае

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку беспилотников по региону. Местные власти заявили, что из-за падения обломков в результате атаки в поселке Ильском Северского района пострадали два человека.

Также в результате падения фрагментов БПЛА повреждены четыре частных дома, в двух из них произошло возгорание. При этом местные чиновники не комментировали удары по НПЗ.

Позже региональные власти все же прокомментировали ударпо заводу. Чиновники заявили, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами, общая площадь пожара – около 700 кв. метров. В тушении задействованы 72 человека и 21 единица техники. Также на месте работает пожарный поезд.

В свою очередь очевидцы опубликовали видео и заявили, что после налета БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник масштабный пожар.

Кроме того, жители РФ жаловались на работу противовоздушной обороны в районе Новороссийска и Сочи. По информации мониторинговых каналов, Краснодарский край атаковали более 100 дронов.

Что известно о НПЗ

Ильский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли на юге России и играет важную роль в производстве нефтепродуктов. Суммарная мощность установок первичной переработки составляет 6,6 млн тонн нефти в год.

Завод выпускает прямогонные бензиновые фракции (в т.ч. газовый стабильный бензин), дизельные дистилляты (низкозастывающее дизельное топливо), мазут, керосин, газойль, битум. Также предприятие специализируется на первичной переработке нефти.

В 2023 году переработка сырья составила 5,285 млн т. В 2024 году, по некоторым данным, завод получил чистый убыток в 38,3 млрд рублей. Как и другие НПЗ в российских регионах, завод неоднократно подвергался ударам беспилотников.

Напомним, 12 февраля Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении десантно-транспортного катера проекта 02510 "БК-16". Вероятно, речь идет о том самом катере, который находился на пристани вблизи населенного пункта Новоозерное во временно оккупированном Крыму. В сообщении также отмечается, что после применения модифицированные терминалы могут блокироваться для предотвращения повторного использования.

Как писал OBOZ.UA, после очередного масштабного российского обстрела Украина усилила санкционное давление на оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора. Ограничения направлены на компании, без которых производство дронов и ракет было бы невозможным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!