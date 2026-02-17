'Партнеры должны реагировать на эти удары': Зеленский заявил, что новая атака РФ была нацелена на энергетику Украины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку российской армии в ночь на 17 февраля. Целью врага, как и раньше, стала энергетическая система Украины.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram. Он отметил, что партнеры должны реагировать на подобные удары и оказывать необходимую помощь для защиты нашего государства.

"Продолжаются спасательные и ремонтные работы во многих наших регионах после массированной российской атаки. Комбинированный был удар, специально просчитанный, чтобы как можно больше повредить нашу энергетику", – отметил президент.

Россияне били по Украине БПЛА и ракетами

Украинский лидер проинформировал, что во время массированной атаки российские войска применили почти 400 беспилотников и 29 ракет различных типов, в том числе баллистических. Значительная часть воздушных целей была уничтожена силами ПВО, однако зафиксированы и попадания.

В Одессе после удара дронов без тепла и воды остались десятки тысяч жителей. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением снабжения.

Всего под атакой, по словам Зеленского, оказались 12 областей. Известно о девяти раненых, среди которых есть дети. Повреждены более десяти жилых домов и объекты железнодорожной инфраструктуры.

Ради справедливости на РФ нужно оказывать давление

"Партнеры должны реагировать на все эти удары против жизни. Россия должна отвечать за агрессию. Наша дипломатия будет эффективной, если будет справедливость и сила. Сила давления на РФ – давления санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии, нашей ПВО", – говорится в сообщении.

Глава государства убежден, что для справедливого мира партнеры должны действовать на источник агрессии, ведь именно Кремль продолжает убивать украинцев.

Как писал OBOZ.UA, армия РФ в ночь на 17 февраля снова терроризировала Украину ракетными и дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет и сотни дронов-камикадзе типа Shahed. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 392 цели. Также зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 ударных БпЛА на 13 локациях.

