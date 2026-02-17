Оккупанты запустили десятки ракет и почти 400 БПЛА: силы ПВО сбили 392 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 17 февраля снова терроризировала Украину ракетнами и дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки ракет и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 392 цели. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 396 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово – РФ, ТОТ АР Крым, более 250 из них – "Шахеды".

Также враг атаковал 4 баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области, 20 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 из акватории Каспийского моря, 4 крылатыми ракетами Искандер-К из Курской области, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Донецкой области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 392 воздушных целей: 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101; 4 крылатых ракеты "Искандер-К"; 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69; 367 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

В результате атаки в Одессе поврежден объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом – поврежден магазин и СТО. Пока известно о двух пострадавших, им оказывается вся необходимая помощь.

Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації повідомив, що внаслідок ночі дронової атаки зафіксовано наслідки. У Новоукраїнському районі сталося займання приватного будинку.

По информации главы Черкасской областной администрации, в регионе по вражеским целям работали силы и средства противовоздушной обороны. В результате в небе над областью обезврежены две российские ракеты и семь БПЛА. ВЖашковской территориальной громаде обломками дрона повреждены два жилых дома. Обследование территории продолжается. К счастью, обошлось без пострадавших.

