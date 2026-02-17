Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160: возможны пуски крылатых ракет

В ночь на вторник, 17 февраля, страна-агрессор РФ начала очередную комбинированную атаку на Украину. Сначала враг запустил из разных локаций десятки дронов-камикадзе, а затем поднял в воздух стратегические бомбардировщики.

Мониторинговые каналы сообщили о взлете по меньшей мере трех самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ. Приближение к пусковым рубежам в районе Энгельса ожидается ориентировочно в 03:00 -04:00.

Отметим, что количество бортов в воздухе в дальнейшем будет уточняться. Впоследствии стало известно о взлете бомбардировщика Ту-160.

Что известно об атаке РФ

Ранее мы писали о том, что по состоянию на поздний вечер 16 февраля в небе Украины зафиксировали около полусотни вражеских беспилотников, которые двигались с разных направлений и заходили вглубь страны.

После 01:00 мониторы сообщили, что Россия дополнительно подняла в воздух бомбардировщик Ту-160 с авиабазы "Украинка" в Амурской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 16 февраля, президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о подготовке Россией к новым массированным ударам по энергетике. Соответствующую информацию предоставила украинская разведка.

