Украина под массированной воздушной атакой, в небе почти сотня дронов: все подробности

Вечером 16 февраля страна-агрессор Россия осуществила массированную воздушную атаку на Украину. По состоянию на поздний вечер в небе зафиксировали около полусотни вражеских беспилотников, которые двигались с разных направлений и заходили вглубь страны.

Первыми информацию обнародовали Воздушные Силы ВС Украины на своем официальном канале. Военные уточнили, что по состоянию на 22:15 вражеские БпЛА появились в центральной части Сумщины и взяли курс на юг Украины. Также сообщалось о движении беспилотников в районе Краснопавловки в направлении Харькова и в районе Нижнеднепровского национального природного парка с курсом на Очаков.

Позже, по состоянию на 23:40, Воздушные Силы зафиксировали новые группы ударных БпЛА типа Shahed, которые залетали с севера и востока Сумщины. Они двигались в направлении центральной части Полтавщины с вектором на Кременчуг. Часть групп приближалась к городу преимущественно с северного направления.

География атаки

В это же время OSINT-сообщество monitoring обнародовало сводку по количеству беспилотников в воздухе. По их данным, по состоянию на 23:40 18 БпЛА направлялись из Сумской области на Полтавщину, 14 – с Полтавщины на Днепропетровщину, 5 – с Харьковщины на Днепропетровщину и 3 – с Херсонщины на Николаевщину.

Наибольшую активность беспилотников зафиксировали на северо-востоке и в центре страны. Основные маршруты пролегали через Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Херсонскую и Николаевскую области.

Воздушная тревога охватила ряд регионов. Военные призвали граждан не игнорировать сигналы опасности и находиться в укрытиях до отбоя.

Сводка по дронам

Канал Николаевский Ванёк обнародовал обобщенную информацию о движении ударных беспилотников в разных регионах.

По его данным, по состоянию на 23:52:

Шесть БпЛА движутся из Бериславского района курсом на или через Высокополье и Широкое.

на или через Высокополье и Широкое. Два беспилотника зафиксировали восточнее Александрии, еще один – вблизи Кременчуга.

Также сообщается, что десять дронов вылетели из Полтавского района в направлении Кременчугского района.

в направлении Кременчугского района. Два находятся в районе Миргорода.

Около десяти беспилотников пролетели Ахтырку в направлении Полтавской области.

Еще шесть через Ромны движутся в Полтавскую область.

Три БпЛА зафиксировали в районе Конотопа, их курс – южный. Два находятся в районе Шостки, еще два – на севере Черниговской области.

Четыре дрона заметили севернее Изюма, они движутся в сторону Лозовой Харьковской области.

Обновление по состоянию на 0:11. OSINT паблик monitoring сообщает, что в воздухе зафиксированы следующие цели:

1 БпЛА на Затоку

1 БпЛА на Кременчуг

2 БпЛА на Кропивницкий

3 БпЛА на Павлоградский район Днепропетровщины с Харьковщины

4 БпЛА на Днепровский район Днепропетровщины с Полтавщины

6 БпЛА на Одессу

10 БпЛА на Баштанский район Николаевщины с Херсонщины

10 БпЛА на Александрийский район Кировоградщины с Полтавщины

13 БпЛА на севере Полтавщины южным курсом

14 БпЛА на Слобожанскую ТЭС

15 БпЛА на Лубенский, Миргородский, Полтавский районы Полтавщины с Сумщины

По состоянию на 0:44 в воздушном пространстве Украины, наблюдается примерно 90 БпЛА различного типа. Большинство беспилотников находится над Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской областями. Также наблюдается частичное движение над Днепропетровской, Черкасской областями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Сумщине в результате вражеских ударов пострадали люди. Россия там уже привычно для государства-террориста целилась по жилым домам.

Также стало известно, что в Одессе вражеские БПЛА повредили железную дорогу. В результате российских ударов загорелась цистерна с топливом.

