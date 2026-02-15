В Одессе вражеские БПЛА повредили железную дорогу, загорелась цистерна с топливом: фото с мест попаданий

Ночью 15 февраля российская оккупационная армия снова терроризировала Одессу обстрелами. Вследствие вражеской атаки в городе начался сильный пожар.

Целью путинских террористов этой ночью стал объект железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Последствия террора

Спасатели ликвидировали последствия попаданий и масштабные пожары в Одессе в сверхсложных условиях. По информации ведомства, был поврежден объект железнодорожной инфраструктуры, при повторной атаке загорелась цистерна с топливом.

Также после российского удара произошел разлив и возгорание нефтепродуктов. Кроме того, спасатели ликвидировали пожар на крыше заброшенного одноэтажного здания.

К счастью, погибших и пострадавших нет. К работам привлекалось более 100 спасателей.

В областной администрации заявили, что большинство целей сбили силы ПВО, однако вследствие попадания и падения обломков повреждения гражданской и транспортной инфраструктуры. В Одесском районе повреждено заброшенное одноэтажное здание, административные объекты железнодорожной станции, а также повторным ударом повреждена железнодорожная цистерна с разливом и сгоранием топлива.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в целенаправленных обстрелах азербайджанских дипучреждений в Украине, он упомянул о трех ударах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что войска РФ ударили по Запорожью. В результате атаки врага ранены по меньшей мере три человека. На месте прилета вспыхнул пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!