Войска рф ударили по Запорожью: три человека ранены, вспыхнул пожар. Фото

В ночь на воскресенье, 15 февраля, российские оккупационные войска обстреляли Запорожскую область. В Запорожье вражеский "Шахед" атаковал частный жилой дом, там вспыхнул пожар.

По меньшей мере три человека получили ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"В результате удара российского "Шахеда" поврежден частный жилой дом, возник пожар", – написал он.

Ранены три человека – 75-летний мужчина и женщины 73 и 55 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 10 февраля войска страны-агрессора РФ атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Из-за этого в городе произошел частичный блэкаут.

