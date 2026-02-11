Россия ударила по объекту инфраструктуры в Запорожье: два района города без света. Фото

Вечером 10 февраля войска страны-агрессора РФ атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Из-за этого в городе произошел частичный блэкаут.

По предварительным данным, очередной удар российских оккупантов "обошелся без пострадавших". Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, оккупанты ударили по объекту инфраструктуры Запорожья. В результате атаки без электроснабжения осталось более 11 тыс. абонентов в двух районах города.

Атака по городу

О движении вражеских БпЛА ударного типа в направлении города Иван Федоров предупредил в 22:57. Уже через несколько минут он добавил, что в результате атаки вражеского дрона возник пожар в Запорожье.

"В результате атаки произошло масштабное возгорание. Враг попал по объекту инфраструктуры Запорожья", – отметил глава ОВА и показал фото (ниже) с места попадания.

Предварительно, люди не пострадали, добавил он.

Блэкаут в Запорожье

По состоянию на 23:36 стало известно, что из-за атаки без электроснабжения осталось более 11 тысяч абонентов в двух районах города. Соответственно, в районах прекратилось водо- и теплоснабжение.

Подводя итоги очередного российского преступления, Иван Федоров отдельно обозначил, что "восстановление тепла может быть сложнее и продолжительнее, особенно в одном из районов города".

"Впрочем, электроснабжение будет восстановлено всем потребителям. В Коммунарском районе разворачиваем дополнительные "Пункты несокрушимости". Ситуация под контролем. Специалисты работают, делаем все возможное для скорейшего восстановления", – сказал глава ОВА Запорожье.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе российские оккупанты также наносили прицельные удары по Запорожью и области. Целями противника были именно энергетические объекты.

Причем в результате предыдущих обстрелов 53 тысячи человек остались без света. Отключения из-за обстрелов затронули жителей правого берега Запорожья и частично Запорожского района.

А когда 3 февраля российские оккупационные войска нанесли несколько воздушных ударов по областному центру Запорожья, в городе погибли и были ранены люди, в том числе дети, на месте вспыхнул пожар.

