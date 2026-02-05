Россия весь день прицельно била по Запорожью: часть города без света

Всю среду, 4 февраля, российские оккупанты наносили прицельные удары по Запорожью и области. Целями противника были энергетические объекты, в результате обстрелов десятки тысяч людей остались без света.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По состоянию на 23:19 были обесточены 53 тысячи абонентов.

Отключения из-за обстрелов затронули жителей правого берега Запорожья и частично Запорожского района.

Отметим, что в течение дня враг атаковал Запорожье и область ударными дронами и корректируемыми авиационными бомбами (КАБами). После российских ударов критические объекты вынужденно переходили на питание от генераторов, писал Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером вторника, 3 февраля, российские оккупационные войска нанесли несколько очередных воздушных ударов по областному центру Запорожья. Вследствие первого удара в городе погибли и были ранены люди, в том числе дети, на месте вспыхнул пожар.

Из-за первого удара погибли 18-летние парень и девушка. Российские захватчики подло ударили по городу в вечернее время, когда люди добирались домой. Уже в 23 часа в ГСЧС Запорожья сообщили, что россияне нанесли повторный удар по городу беспилотником, из-за чего, предварительно, еще один мужчина получил травмы.

