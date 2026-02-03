Россия ударила по Запорожью, когда люди добирались домой: погибли двое подростков. Фото и видео

Вечером вторника, 3 февраля, российские оккупационные войска нанесли очередной воздушный удар по областному центу Запорожья. В результате удара в городе погибли и были ранены люди, в том числе дети, на месте вспыхнул пожар.

В частности, погибли 18-летние парень и девушка. Российские захватчики коварно ударили по городу в вечернее время, когда люди добирались домой, пояснил глава Запорожской военной администрации Иван Федоров.

Что происходит в Запорожье

По его данным, кроме погибших 18-летних парня и девушки, по меньшей мере восемь человек были ранены. Трех пострадавших медики госпитализировали, причем одна из раненых, девочка 15 лет, – в крайне тяжелом состоянии.

Всего помощь врачей понадобилась двум детям.

В свою очередь запорожские спасатели отметили, что в результате удара загорелись четыре легковых автомобиля. Однако чрезвычайники оперативно ликвидировали пожары.

По информации ГСЧС, всего среди раненых в Запорожье – трое детей.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать все экстренные службы.

Что предшествовало

Оккупанты в последние дни усилили атаки в Запорожской области и удары по областному центру. Так, в Запорожье 1 февраля прогремели взрывы во время очередной атаки со стороны российских войск. Удар БПЛА пришелся на роддом, в результате чего пострадали шесть человек. Из-за атаки вспыхнул пожар в приемной гинекологического отделения.

Кроме того, дрон оккупантов взорвался в одном из районов города. Предварительно, три человека получили ранения. Среди них маленький мальчик.

Как сообщал OBOZ.UA, также в результате атаки авиабомбами по соседней Камышевахе пострадали люди.

