Армия России атаковала роддом в Запорожье: двое пострадавших. Фото, видео

В Запорожье 1 февраля прогремели взрывы во время очередной атаки со стороны российских войск. Удар пришелся на роддом, в результате чего пострадали шесть человек.

Над городом продолжают фиксировать вражеские беспилотники. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Как сообщается, взрыв, который слышали жители Запорожья, стал следствием атаки вражеского беспилотника.

Позже стало известно, что россияне нанесли удар по роддому Запорожья. Предварительно, уже шесть пострадавших.

Среди пострадавших две женщины, которые были на осмотре во время вражеского удара.

В то же время ситуация в небе над областным центром оставалась напряженной — российские БПЛА продолжают кружить над городом.

Силы противовоздушной обороны отслеживают цели и принимали меры для их нейтрализации.

Жителей Запорожья призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах до отбоя угрозы.

"Удар по роддому - еще одно доказательство войны, направленной против жизни!" – подчеркнул Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 января российские войска нанесли два удара по Запорожью. Один из вражеских ударов пришелся на двор многоэтажки: повреждено более 200 квартир и около двух десятков автомобилей, возник пожар. Известно было о по меньшей мере шести пострадавших.

