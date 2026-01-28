Россия ударила по Запорожью, есть прилет во двор многоэтажки: пострадали люди. Фото и видео

Утром 28 января российские войска нанесли два удара по Запорожью. Один из вражеских ударов пришелся на двор многоэтажки: повреждено более ста квартир и около двух десятков автомобилей, возник пожар.

Известно о по меньшей мере двух пострадавших. Об атаке и ее последствиях рассказал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно о последствиях вражеской атаки на Запорожье

О том, что Россия нанесла по меньшей мере два удара по Запорожью, Федоров сообщил около 5 часов утра. Примерно тогда же он писал, что в результате атаки вспыхнул пожар в жилом доме.

В это время в регионе была объявлена угроза применения врагом управляемых авиационных бомб.

В 05:59 чиновник рассказал, что во время утреннего удара россияне попали во двор многоэтажки.

"Более ста квартир и двадцать автомобилей повреждены, возник пожар – таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье... Предварительно, обошлось без пострадавших", – поделился известной на тот момент информацией Федоров.

Он заверил, что сразу после отбоя тревоги на месте начнут работу специалисты райадминистраций, которые будут фиксировать убытки, нанесенные страной-агрессором.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что без пострадавших вражеская атака не обошлась.

В 06:44 Федоров рассказал, что за помощью к медикам обратился первый пострадавший – 37-летний мужчина.

К 07:18 количество пострадавших возросло.

"Уже двое пострадавших: к медикам продолжают обращаться люди, которые получили травмы в результате вражеской атаки на Запорожье. Помощь врачей понадобилась и 88-летней женщине. Медики оказали ей всю необходимую помощь", – написал Федоров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на среду, 28 января, РФ ударила дронами по Киевской области. В результате атаки была повреждена многоэтажка в Белогородке, там загорелась кровля и верхний этаж. Погибли два человека, еще четверо нуждались в медицинской помощи.

Также Россия снова нанесла удар по Одессе: город атаковали одновременно 20 "Шахедов".

Кроме того, ночью оккупанты ударили баллистикой по объекту инфраструктуры в Кривом Роге: есть раненые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!