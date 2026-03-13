Россию трясет от "адского" уровня преступности: что натворили "герои СВО" после возвращения с войны в Украине

Кремль открыл "ящик Пандоры". На территории страны-агрессора зафиксирован беспрецедентный рост числа преступлений, совершенными солдатами и офицерами армии России. Вернувшиеся домой военные преступники терроризируют уже своих соотечественников. При этом они полностью уверены в своей безнаказанности – и причины для этого есть.

О том, что сейчас происходит в РФ – читайте в материале OBOZ.UA.

Удар бумеранга

Поддержка "освободителей" и повсеместная их героизация больно ударила по россиянам. За время полномасштабной войны преступность среди военных выросла на 421%. И это пока неполные статистические данные.

Но самое интересное, что озвучил такие цифры российский военнослужащий, участник войны против Украины и кандидат юридических наук Булат Тугутов (он известен в РФ своей преподавательской деятельностью в Восточно-Сибирском филиале Российского государственного университета правосудия).

Тугутов проанализировал открытую уголовную статистику за 2020-2024 годы и зафиксировал беспрецедентный рост преступлений среди военных – с 3 248 до 13 674 случаев, то есть более чем в четыре раза.

Еще более красноречивы данные по категориям преступлений: количество убийств выросло на 1117%, оборот наркотиков – на 405%, тяжкий вред здоровью – на 389%, а изнасилования – на 220%. Несмотря на то, что за 2025 год еще нет полной статистики, юрист-оккупант улучшений не прогнозирует.

Тугутов объяснил такой взрывной рост высокой концентрацией людей на ограниченной территории, неоднородностью контингента (смесью из профессиональных военных, мобилизованных, контрактников и заключенных), употреблением алкоголя и наркотиков. Но промолчал о том, что подавляющее большинство "героев СВО" избегают ответственности за преступления на территории РФ. И совершают их повторно.

Всех на войну

В результате изменений в российском законодательстве, уже не только осужденный преступник, но и задержанный по подозрению (кто во время следствия находится в СИЗО) может подписать контракт с МО РФ и отправиться на войну. Таким образом, фактически на свободу выходят как впервые совершившие преступление, так и насильники, убийцы, за которыми тянется длинный криминальный шлейф.

За четыре года полномасштабной войны более 150 тысяч заключенных (среди которых даже маньяки) отправили на преступную войну.

Сейчас в российских колониях находится 308 тысяч человек (исторический минимум), а в 2021 году их было 475 тыс. Кроме того, рекордно низкий показатель зафиксирован в следственных изоляторах – сейчас там содержат 89 тысяч человек.

Цифры озвучил первый зампредседателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов. Он цинично назвал такое резкое сокращение результатом "курса на гуманизацию законодательства". А в итоге россиян уже трясет от того, что происходит. Нет, не в Украине, а у них дома.

Вот только несколько ярких примеров, которыми пестрит криминальная хроника страны-агрессора.

Калининградская область

50-летний житель Немана Алексей Хопто был дважды судим за убийство. В 2017 году его приговорили к 12 годам заключения, но в колонии он подписал контракт и летом 2023-го уже был на фронте.

Вернувшись из зоны боевых действий он уже убил свою жену. Ему... не понравилось ее поведение.

Бурятия

21-летний военнослужащий Лев Жаркой трижды уходил в самоволку: один раз почти на год. Во время очередного "загула" он напал на женщину, чтобы угнать ее машину. Стрелял в нее из пневмата, а потом избил.

Гарнизонный суд в Улан-Удэ приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Но нет сомнений, что он выйдет из-за решетки.

Ростовская область

В Волгодонске вернувшийся с войны 26-летний оккупант убил 38-летнего местного жителя. В день происшествия Василий Шаповалов был пьян и стал цепляться к незнакомому мужчине. В итоге ударил ножом в сердце.

Ранее его объявляли в розыск за мошенничество.

Республика Саха (Якутия)

Тут ранее дважды осужденный оккупант был задержан за новое убийство.

В 2020 году Виктора Саввинова приговорили к 11 годам заключения за убийство женщины. Впоследствии из колонии он отправился на фронт, а после окончания контракта вернулся в Якутию и жил в селе Тумул.

Осенью 2024 года он получил новый срок – 20 лет лишения свободы. В "большой праздник" 23 февраля пьяный оккупант ходил по селу и жаловался, что ему не оказывают должного уважения как вернувшемуся с войны "герою". И убил 34-летнего знакомого, а также 64-летнюю учительницу. После этого пытался скрыть следы, но не удалось.

В июле прошлого года Саввинов снова подписал контракт с МО РФ и опять из колонии уехал на войну. Уже в сентябре он оказался в госпитале после ранения, откуда сбежал и вернулся в Якутию.

Теперь же он задержан уже по подозрению в… четвертом убийстве. На территории РФ.

Масштаб поражает

Российские правозащитники бьют тревогу из-за того, что опасные преступники остаются безнаказанными – индульгенций для них является новый контракт.

Всего в РФ в прошлом году таким образом оказались фактически на свободе десятки тысяч преступников. Только за первое полугодие 2025-го было приостановлено более 25 300 дел.

И получается замкнутый круг. Убил в России, убил в Украине, вернулся домой – и... снова убил. И опять добровольно отправился на войну.

Одна надежда россиян никогда не повстречать на пути таких "освободителей" – на украинских воинов, которые неуклонно перемалывают личный состав оккупационных войск. Правда это дается высокой ценой.

Тем временем россияне только и плачутся в социальных сетях, причем в подавляющем большинстве случаев – анонимно.